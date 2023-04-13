https://ria.ru/20230413/pozhar-1865116108.html
В Мордовии пал сухой травы перекинулся на 17 дач
В Мордовии пал сухой травы перекинулся на 17 дач - РИА Новости, 13.04.2023
В Мордовии пал сухой травы перекинулся на 17 дач
Огонь от пала сухой растительности перекинулся на 17 дачных строений в Большеберезниковском районе Мордовии, есть угроза перехода огня еще на семь дач и лесной... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T17:13
2023-04-13T17:13
2023-04-13T17:22
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
республика мордовия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Огонь от пала сухой растительности перекинулся на 17 дачных строений в Большеберезниковском районе Мордовии, есть угроза перехода огня еще на семь дач и лесной массив, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.По его словам, площадь горения дач составляет порядка 260 квадратных метров, а сухой травы – 24 гектара."Существует угроза перехода на семь дачных домов и лесной массив", - отметил собеседник агентства.По данным МЧС РФ, к тушению пожара привлечены 18 человек и восемь единиц техники. В готовность к применению приводится вертолет Ми-8.
https://ria.ru/20230413/pozhar-1865089870.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, республика мордовия
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Республика Мордовия
В Мордовии пал сухой травы перекинулся на 17 дач
Огонь от пала сухой травы перекинулся на 17 дач в Большеберезниковском районе Мордовии