https://ria.ru/20230413/pozhar-1865089870.html

Пожар в курганском поселке перекинулся на лес

Пожар в курганском поселке перекинулся на лес - РИА Новости, 13.04.2023

Пожар в курганском поселке перекинулся на лес

Крупный пожар в поселке в Каргапольском районе Курганской области, перекинувшийся на лес, удалось локализовать на площади 21 гектар, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T15:58

2023-04-13T15:58

2023-04-13T15:58

происшествия

курганская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Крупный пожар в поселке в Каргапольском районе Курганской области, перекинувшийся на лес, удалось локализовать на площади 21 гектар, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее ведомство сообщало о повреждении огнем в поселке Твердыш 16 строений, в том числе пяти жилых домов, на площади порядка 750 квадратных метров.

https://ria.ru/20220823/pozhary-1811555622.html

курганская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)