https://ria.ru/20230413/pozhar-1865089870.html
Пожар в курганском поселке перекинулся на лес
Пожар в курганском поселке перекинулся на лес - РИА Новости, 13.04.2023
Пожар в курганском поселке перекинулся на лес
Крупный пожар в поселке в Каргапольском районе Курганской области, перекинувшийся на лес, удалось локализовать на площади 21 гектар, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T15:58
2023-04-13T15:58
2023-04-13T15:58
происшествия
курганская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Крупный пожар в поселке в Каргапольском районе Курганской области, перекинувшийся на лес, удалось локализовать на площади 21 гектар, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее ведомство сообщало о повреждении огнем в поселке Твердыш 16 строений, в том числе пяти жилых домов, на площади порядка 750 квадратных метров.
https://ria.ru/20220823/pozhary-1811555622.html
курганская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Курганская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в курганском поселке перекинулся на лес
Перекинувшийся на лес пожар в курганском поселке Твердыш локализовали на площади 21 гектар