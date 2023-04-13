https://ria.ru/20230413/pozdravlenie-1865175859.html

Азаров поздравил болельщиков Самарской области с возвращением "Лады" в КХЛ

Азаров поздравил болельщиков Самарской области с возвращением "Лады" в КХЛ - РИА Новости, 13.04.2023

Азаров поздравил болельщиков Самарской области с возвращением "Лады" в КХЛ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил Тольятти и всех любителей хоккея региона с возвращением "Лады" в КХЛ, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T20:24

2023-04-13T20:24

2023-04-13T20:24

спорт

тольятти

самарская область

дмитрий азаров

лада

россия

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил Тольятти и всех любителей хоккея региона с возвращением "Лады" в КХЛ, сообщила пресс-служба облправительства.В четверг, 13 апреля, совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одобрил заявку "Лады" о включении в состав участников чемпионата сезона 2023/2024."Это долгожданное событие для Тольятти, где хоккей - спорт номер один, а хоккейный клуб "Лада" – неотъемлемая часть истории и жизни города. Поздравляю Тольятти, всех любителей хоккея нашего региона с возвращением "Лады" в КХЛ. Это было мечтой многочисленных болельщиков клуба. Обещал тольяттинцам, что приложу максимум усилий, чтобы вернуть "Ладу" в КХЛ. Свое обещание тольяттинцам выполнил, теперь дело за клубом". Хочу поблагодарить президента страны Владимира Владимировича Путина, который уделяет больше внимание Тольятти и всей Самарской области, за поддержку и содействие в решении вопроса по возвращению "Лады" в КХЛ", – сказал Азаров.Пресс-служба отмечает, что возвращение тольяттинской клуба в КХЛ стало возможным благодаря усилиям губернатора области и поддержке президента РФ.Азаров поблагодарил руководство КХЛ за принятое решение одобрить заявку ХК "Лада" на участие в чемпионате. "Спасибо лиге за сотрудничество и помощь в совместной работе по заявке "Лады", Совету директоров КХЛ – за принятое решение, – отметил губернатор. - "Лада" вернулась в КХЛ, элиту российского хоккея – где и должен быть наш прославленный клуб. Уверен, это пойдет на пользу развитию не только тольяттинского, областного, но и всего российского хоккея".В начале прошлого хоккейного сезона, в сентябре 2022 года, Азаров сообщил, что ведет работу по возвращению "Лады" в КХЛ. Губернатор лично обсуждал ключевые вопросы с лигой, руководством АВТОВАЗа, титульным спонсором команды, министром спорта РФ Олегом Матыциным. В вопросе развития ХК "Лада" Дмитрию Азарову удалось заручиться поддержкой президента страны.

https://radiosputnik.ria.ru/20230329/avtovaz-1861618929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

спорт, тольятти, самарская область, дмитрий азаров, лада, россия