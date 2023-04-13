https://ria.ru/20230413/poteri-1865060672.html

Киев за сутки потерял до 300 человек на Донецком направлении

Киев за сутки потерял до 300 человек на Донецком направлении - РИА Новости, 13.04.2023

Киев за сутки потерял до 300 человек на Донецком направлении

Киев на Донецком направлении за сутки потерял до 300 военных, одну боевую машину пехоты, шесть бронемашин и гаубицу, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T14:45

2023-04-13T14:45

2023-04-13T14:45

специальная военная операция на украине

россия

киев

артемовск

воздушно-космические силы россии

донецкая народная республика

безопасность

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Киев на Донецком направлении за сутки потерял до 300 военных, одну боевую машину пехоты, шесть бронемашин и гаубицу, сообщили в сводке Минобороны РФ. "За прошедшие сутки в интересах действий группировки войск в районе Артемовска самолетами ВКС России совершенно 12 самолетовылетов, ракетными войсками и артиллерией группировки выполнено 57 огневых задач. Общие потери противника на донецком направлении за сутки составили до 300 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230413/poteri-1865056035.html

россия

киев

артемовск

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, киев, артемовск, воздушно-космические силы россии, донецкая народная республика, безопасность