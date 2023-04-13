Рейтинг@Mail.ru
Киев за сутки потерял до 300 человек на Донецком направлении - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:45 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/poteri-1865060672.html
Киев за сутки потерял до 300 человек на Донецком направлении
Киев за сутки потерял до 300 человек на Донецком направлении - РИА Новости, 13.04.2023
Киев за сутки потерял до 300 человек на Донецком направлении
Киев на Донецком направлении за сутки потерял до 300 военных, одну боевую машину пехоты, шесть бронемашин и гаубицу, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T14:45
2023-04-13T14:45
специальная военная операция на украине
россия
киев
артемовск
воздушно-космические силы россии
донецкая народная республика
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857472294_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb880b4c45fd7e78da023f219fed2efb.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Киев на Донецком направлении за сутки потерял до 300 военных, одну боевую машину пехоты, шесть бронемашин и гаубицу, сообщили в сводке Минобороны РФ. "За прошедшие сутки в интересах действий группировки войск в районе Артемовска самолетами ВКС России совершенно 12 самолетовылетов, ракетными войсками и артиллерией группировки выполнено 57 огневых задач. Общие потери противника на донецком направлении за сутки составили до 300 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230413/poteri-1865056035.html
россия
киев
артемовск
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857472294_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_47e22fe635915708ab79461d0f763a49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, артемовск, воздушно-космические силы россии, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Артемовск, Воздушно-космические силы России, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Киев за сутки потерял до 300 человек на Донецком направлении

Киев за сутки потерял на Донецком направлении до 300 человек и боевую машину пехоты

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Киев на Донецком направлении за сутки потерял до 300 военных, одну боевую машину пехоты, шесть бронемашин и гаубицу, сообщили в сводке Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в интересах действий группировки войск в районе Артемовска самолетами ВКС России совершенно 12 самолетовылетов, ракетными войсками и артиллерией группировки выполнено 57 огневых задач. Общие потери противника на донецком направлении за сутки составили до 300 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Киев потерял 20 военных на Запорожском и Южнодонецком направлениях
Вчера, 14:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевАртемовскВоздушно-космические силы РоссииДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала