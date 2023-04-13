https://ria.ru/20230413/poteri-1865060672.html
Киев за сутки потерял до 300 человек на Донецком направлении
Киев за сутки потерял до 300 человек на Донецком направлении - РИА Новости, 13.04.2023
Киев за сутки потерял до 300 человек на Донецком направлении
Киев на Донецком направлении за сутки потерял до 300 военных, одну боевую машину пехоты, шесть бронемашин и гаубицу, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T14:45
2023-04-13T14:45
2023-04-13T14:45
специальная военная операция на украине
россия
киев
артемовск
воздушно-космические силы россии
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Киев на Донецком направлении за сутки потерял до 300 военных, одну боевую машину пехоты, шесть бронемашин и гаубицу, сообщили в сводке Минобороны РФ. "За прошедшие сутки в интересах действий группировки войск в районе Артемовска самолетами ВКС России совершенно 12 самолетовылетов, ракетными войсками и артиллерией группировки выполнено 57 огневых задач. Общие потери противника на донецком направлении за сутки составили до 300 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230413/poteri-1865056035.html
россия
киев
артемовск
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, киев, артемовск, воздушно-космические силы россии, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Артемовск, Воздушно-космические силы России, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Киев за сутки потерял до 300 человек на Донецком направлении
Киев за сутки потерял на Донецком направлении до 300 человек и боевую машину пехоты