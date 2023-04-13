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Киев потерял 20 военных на Запорожском и Южнодонецком направлениях

Киев потерял 20 военных на Запорожском и Южнодонецком направлениях - РИА Новости, 13.04.2023

Киев потерял 20 военных на Запорожском и Южнодонецком направлениях

На Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, склад с боеприпасами, сообщили... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T14:30

2023-04-13T14:30

2023-04-13T14:40

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. На Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, склад с боеприпасами, сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве указали, что на южно-донецком и запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям украинских войск в районах населенных пунктов Угледар ДНР, Полтавка, Верхняя Терса и Омельник Запорожской области."За сутки на данных направлениях уничтожено до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица "Мста-Б". Кроме того, в районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области уничтожен склад с боеприпасами 102-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке министерства.

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в мире, киев, россия, запорожская область