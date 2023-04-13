https://ria.ru/20230413/posolstvo-1865019856.html

Посольство Франции в Москве получило подозрительную посылку из Крыма

Посольство Франции в Москве получило подозрительную посылку из Крыма - РИА Новости, 13.04.2023

Посольство Франции в Москве получило подозрительную посылку из Крыма

Посольство Франции в Москве получило еще одну странную посылку из Крыма — в ней, возможно, были кости, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T12:36

2023-04-13T12:36

2023-04-13T13:14

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происшествия

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Посольство Франции в Москве получило еще одну странную посылку из Крыма — в ней, возможно, были кости, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, о подозрительном отправлении в полицию сообщили накануне."Как рассказала сотрудница посольства, на адрес представительства пришла посылка. Внутри, предположительно, были кости животного. Отправителем значился некий Нотарианни из Крыма", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что подозрительную посылку вынесли из посольства, после чего ее обследованием занялись правоохранительные органы. Проводится проверка. Посылка от имени покойного продюсера Пьетро Нотарианни приходит в дипмисси уже в третий раз. В первом случае, в июне прошлого года, внутри были кости и письмо. Вторую прислали в декабре — с мертвой мышью и пауком. Оба раза правоохранители проводили проверки, но их результаты неизвестны. Нотарианни, продюсер таких известных фильмов, как "Гибель богов" и "Леопард" Лукино Висконти, "Интервью" Федерико Феллини, скончался в Риме еще в 2006 году.

https://ria.ru/20230410/cherep-1864276631.html

https://ria.ru/20230104/posylka-1843073393.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, франция, россия, происшествия