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Посольство Франции в Москве получило подозрительную посылку из Крыма - РИА Новости, 13.04.2023
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12:36 13.04.2023 (обновлено: 13:14 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/posolstvo-1865019856.html
Посольство Франции в Москве получило подозрительную посылку из Крыма
Посольство Франции в Москве получило подозрительную посылку из Крыма - РИА Новости, 13.04.2023
Посольство Франции в Москве получило подозрительную посылку из Крыма
Посольство Франции в Москве получило еще одну странную посылку из Крыма — в ней, возможно, были кости, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T12:36
2023-04-13T13:14
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франция
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происшествия
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Посольство Франции в Москве получило еще одну странную посылку из Крыма — в ней, возможно, были кости, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, о подозрительном отправлении в полицию сообщили накануне."Как рассказала сотрудница посольства, на адрес представительства пришла посылка. Внутри, предположительно, были кости животного. Отправителем значился некий Нотарианни из Крыма", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что подозрительную посылку вынесли из посольства, после чего ее обследованием занялись правоохранительные органы. Проводится проверка. Посылка от имени покойного продюсера Пьетро Нотарианни приходит в дипмисси уже в третий раз. В первом случае, в июне прошлого года, внутри были кости и письмо. Вторую прислали в декабре — с мертвой мышью и пауком. Оба раза правоохранители проводили проверки, но их результаты неизвестны. Нотарианни, продюсер таких известных фильмов, как "Гибель богов" и "Леопард" Лукино Висконти, "Интервью" Федерико Феллини, скончался в Риме еще в 2006 году.
https://ria.ru/20230410/cherep-1864276631.html
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москва, франция, россия, происшествия
Москва, Франция, Россия, Происшествия
Посольство Франции в Москве получило подозрительную посылку из Крыма

Посольство Франции в Москве в очередной раз получило подозрительную посылку из Крыма

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Посольство Франции в Москве получило еще одну странную посылку из Крыма — в ней, возможно, были кости, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, о подозрительном отправлении в полицию сообщили накануне.
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"Как рассказала сотрудница посольства, на адрес представительства пришла посылка. Внутри, предположительно, были кости животного. Отправителем значился некий Нотарианни из Крыма", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что подозрительную посылку вынесли из посольства, после чего ее обследованием занялись правоохранительные органы. Проводится проверка.
Посылка от имени покойного продюсера Пьетро Нотарианни приходит в дипмисси уже в третий раз. В первом случае, в июне прошлого года, внутри были кости и письмо. Вторую прислали в декабре — с мертвой мышью и пауком. Оба раза правоохранители проводили проверки, но их результаты неизвестны.
Нотарианни, продюсер таких известных фильмов, как "Гибель богов" и "Леопард" Лукино Висконти, "Интервью" Федерико Феллини, скончался в Риме еще в 2006 году.
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