https://ria.ru/20230413/posolstvo-1865019856.html
Посольство Франции в Москве получило подозрительную посылку из Крыма
Посольство Франции в Москве получило подозрительную посылку из Крыма - РИА Новости, 13.04.2023
Посольство Франции в Москве получило подозрительную посылку из Крыма
Посольство Франции в Москве получило еще одну странную посылку из Крыма — в ней, возможно, были кости, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T12:36
2023-04-13T12:36
2023-04-13T13:14
москва
франция
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Посольство Франции в Москве получило еще одну странную посылку из Крыма — в ней, возможно, были кости, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, о подозрительном отправлении в полицию сообщили накануне."Как рассказала сотрудница посольства, на адрес представительства пришла посылка. Внутри, предположительно, были кости животного. Отправителем значился некий Нотарианни из Крыма", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что подозрительную посылку вынесли из посольства, после чего ее обследованием занялись правоохранительные органы. Проводится проверка. Посылка от имени покойного продюсера Пьетро Нотарианни приходит в дипмисси уже в третий раз. В первом случае, в июне прошлого года, внутри были кости и письмо. Вторую прислали в декабре — с мертвой мышью и пауком. Оба раза правоохранители проводили проверки, но их результаты неизвестны. Нотарианни, продюсер таких известных фильмов, как "Гибель богов" и "Леопард" Лукино Висконти, "Интервью" Федерико Феллини, скончался в Риме еще в 2006 году.
https://ria.ru/20230410/cherep-1864276631.html
https://ria.ru/20230104/posylka-1843073393.html
москва
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, франция, россия, происшествия
Москва, Франция, Россия, Происшествия
Посольство Франции в Москве получило подозрительную посылку из Крыма
Посольство Франции в Москве в очередной раз получило подозрительную посылку из Крыма
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Посольство Франции в Москве получило еще одну странную посылку из Крыма — в ней, возможно, были кости, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, о подозрительном отправлении в полицию сообщили накануне.
Московские таможенники нашли череп в посылке, отправленной в США
"Как рассказала сотрудница посольства, на адрес представительства пришла посылка. Внутри, предположительно, были кости животного. Отправителем значился некий Нотарианни из Крыма", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что подозрительную посылку вынесли из посольства, после чего ее обследованием занялись правоохранительные органы. Проводится проверка.
Посылка от имени покойного продюсера Пьетро Нотарианни приходит в дипмисси уже в третий раз. В первом случае, в июне прошлого года, внутри были кости и письмо. Вторую прислали в декабре — с мертвой мышью и пауком. Оба раза правоохранители проводили проверки, но их результаты неизвестны.
Нотарианни, продюсер таких известных фильмов, как "Гибель богов" и "Леопард" Лукино Висконти, "Интервью" Федерико Феллини, скончался в Риме еще в 2006 году.
Полиция Латвии сообщила о вызове в посольство России из-за посылки