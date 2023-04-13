https://ria.ru/20230413/pomosch-1865175508.html

Бизнес в США готов помочь Украине, но с условиями, заявил Минторг

Бизнес в США готов помочь Украине, но с условиями, заявил Минторг - РИА Новости, 13.04.2023

Бизнес в США готов помочь Украине, но с условиями, заявил Минторг

Американские компании готовы участвовать в реконструкции Украины, но хотят знать правила игры и быть уверенными, что не пострадают от коррупции, сказала министр РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T20:22

2023-04-13T20:22

2023-04-13T20:22

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ВАШИНГТОН, 13 апр – РИА Новости. Американские компании готовы участвовать в реконструкции Украины, но хотят знать правила игры и быть уверенными, что не пострадают от коррупции, сказала министр торговли США Джина Раймондо. Она заверила, что американская администрация будет работать над привлечением частного бизнеса в украинскую экономику, поскольку сами по себе власти не в состоянии потянуть растущие затраты на восстановление, которые сейчас оцениваются в 411 миллиардов долларов. "Но есть и хорошие новости. Я каждый день общаюсь с главами компаний – от "большого клуба" до маленьких фирм из всех отраслей промышленности. Они сегодня хотят всем вам помочь... Но они хотят получить ответы на свои вопросы, правильно?" - сказала Раймондо, выступая на форуме американо-украинского партнерства. Они, по словам министра, хотят знать, какие направления реконструкции будут в приоритете, кто в украинском правительстве станет их определять, как частный капитал будет дополняться бюджетными средствами. "Как они могут быть уверенными в том, что они не пострадают от коррупции того или иного рода?" - перечислила Раймондо. По ее оценкам, реконструкция Украины может занять десятилетие. Министр пообещала продолжение поддержки США в долгосрочной перспективе. Российские власти комментировали неоднократные заявления структур в Европе, в частности Еврокомиссии о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины. В Брюсселе признавались, что пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230413/zelenskiy-1865123755.html

https://ria.ru/20230412/ukraina-1864531754.html

https://ria.ru/20230411/politika-1864324206.html

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украина, сша, в мире, минторг сша, экономика