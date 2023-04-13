https://ria.ru/20230413/pomosch-1864960507.html

Волонтеры из Якутии отправили участникам спецоперации более 50 тонн груза

Волонтеры из Якутии отправили участникам спецоперации более 50 тонн груза - РИА Новости, 13.04.2023

Волонтеры из Якутии отправили участникам спецоперации более 50 тонн груза

С начала специальной военной операции на Украине волонтеры штаба по оказанию помощи мобилизованным "Якутия с тобой!" отправили участникам СВО более 50 тонн... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T09:03

2023-04-13T09:03

2023-04-13T09:03

специальная военная операция на украине

якутск

республика саха (якутия)

украина

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ЯКУТСК, 13 апр - РИА Новости. С начала специальной военной операции на Украине волонтеры штаба по оказанию помощи мобилизованным "Якутия с тобой!" отправили участникам СВО более 50 тонн груза из республики, сообщил РИА Новости лидер общественного движения Айыл Дьулурха. В рамках всероссийской акции взаимопомощи #Мывместе общественное движение "Якутия с тобой" начало работу с сентября 2022 года. "С тех пор к движению присоединились тысячи людей. Непосредственно в штабе работали 730 жителей региона. Штабом "Якутия с тобой!" самолетами и наземным путем отправлено в зону спецоперации, а также в войсковые части, где находятся якутяне, более 50 тонн груза", - сказал Дьулурха. Якутяне ежедневно приходят в штаб, чтобы передать в помощь бойцам СВО посылки с теплой одеждой, обувью, термобельем, снаряжением, продуктами питания, предметами гигиены, а также медикаментами. "Сегодня при содействии министерства здравоохранения Якутии определены аптеки, где мы можем приобрести медикаменты для бойцов с минимальной наценкой. Пункт сбора помощи военнослужащим не имеет права принимать медикаменты от не специализированных учреждений, поэтому желающие делают покупки в аптеках Якутска вместе с волонтерами движения "Якутия с тобой!". Кроме всего, мы сами изготавливаем некоторые виды одежды, снаряжения - окопные свечи, маскировочные сетки для бойцов. В штабе на улице Орджоникидзе, 10, Якутска у нас открыт добровольческий швейный цех. Снаряжаем, одеваем ребят, которые уезжают на СВО после отпуска или после ранения, и тех, кто вновь мобилизован", - рассказал собеседник агентства. Недавно общественным штабом объявлена акция по сбору денежных средств на покупку антидроновых ружей. "Пять таких ружей уже в пути. Они очень дорогие. Мы нашли местных предпринимателей, которые привезут антидроновые ружья из Китая по самой оптимальной цене - за 220 тысяч рублей за штуку. Это народные деньги, и мы несем за них ответственность. Поэтому оплата за товар будет только после проверки технической годности. Антидроновые ружья действуют на расстоянии 1800 метров. Они заглушают связь между оператором и БПЛ. Дроны теряют управление, после чего их легко перехватить. Сейчас противники придумывают все новые приспособления, и мы стараемся соревноваться с ними", - отметил Дьулурха. Главная задача волонтеров - сделать так, чтобы все бойцы из Якутии вернулись со спецоперации живыми и здоровыми, пояснил он. "Если человек будет тепло одет, под рукой окажутся медикаменты, он будет более концентрированным, и сможет сохранить жизнь в боевых условиях. Наши бойцы - это охотники, рыбаки, фермеры, люди, которые отвечают за генофонд в республике. Хочется чтобы они вернулись домой невредимыми и могли быть полезными у себя на Родине. В рамках частичной мобилизации из Якутии в зону СВО отправились 3,5 тысячи мужчин", - сказал собеседник агентства.. По его словам, к ним присоединились много добровольцев, контрактников. "Кто-то вернулся, кого-то восполняли. Работа военкоматов продолжается", - сказал глава штаба. Ранее сообщалось о том, что мобилизованные якутяне получили от земляков более 400 комплектов бойца, гуманитарный груз продолжает поступать в войсковые части Хабаровского и Приморского краев из Якутска и районов республики. В комплект входят индивидуальная аптечка, пенка-коврики, спальные мешки, сиденья и другие полезные принадлежности в дополнение к предоставляемому в армии обмундированию.

https://ria.ru/20230412/podmoskove-1864863311.html

https://ria.ru/20230404/volonter-1863007925.html

https://ria.ru/20230411/dobrovolets-1864395037.html

якутск

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

якутск, республика саха (якутия), украина