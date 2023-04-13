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Волонтеры из Якутии отправили участникам спецоперации более 50 тонн груза - РИА Новости, 13.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:03 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/pomosch-1864960507.html
Волонтеры из Якутии отправили участникам спецоперации более 50 тонн груза
Волонтеры из Якутии отправили участникам спецоперации более 50 тонн груза - РИА Новости, 13.04.2023
Волонтеры из Якутии отправили участникам спецоперации более 50 тонн груза
С начала специальной военной операции на Украине волонтеры штаба по оказанию помощи мобилизованным "Якутия с тобой!" отправили участникам СВО более 50 тонн... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T09:03
2023-04-13T09:03
специальная военная операция на украине
якутск
республика саха (якутия)
украина
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ЯКУТСК, 13 апр - РИА Новости. С начала специальной военной операции на Украине волонтеры штаба по оказанию помощи мобилизованным "Якутия с тобой!" отправили участникам СВО более 50 тонн груза из республики, сообщил РИА Новости лидер общественного движения Айыл Дьулурха. В рамках всероссийской акции взаимопомощи #Мывместе общественное движение "Якутия с тобой" начало работу с сентября 2022 года. "С тех пор к движению присоединились тысячи людей. Непосредственно в штабе работали 730 жителей региона. Штабом "Якутия с тобой!" самолетами и наземным путем отправлено в зону спецоперации, а также в войсковые части, где находятся якутяне, более 50 тонн груза", - сказал Дьулурха. Якутяне ежедневно приходят в штаб, чтобы передать в помощь бойцам СВО посылки с теплой одеждой, обувью, термобельем, снаряжением, продуктами питания, предметами гигиены, а также медикаментами. "Сегодня при содействии министерства здравоохранения Якутии определены аптеки, где мы можем приобрести медикаменты для бойцов с минимальной наценкой. Пункт сбора помощи военнослужащим не имеет права принимать медикаменты от не специализированных учреждений, поэтому желающие делают покупки в аптеках Якутска вместе с волонтерами движения "Якутия с тобой!". Кроме всего, мы сами изготавливаем некоторые виды одежды, снаряжения - окопные свечи, маскировочные сетки для бойцов. В штабе на улице Орджоникидзе, 10, Якутска у нас открыт добровольческий швейный цех. Снаряжаем, одеваем ребят, которые уезжают на СВО после отпуска или после ранения, и тех, кто вновь мобилизован", - рассказал собеседник агентства. Недавно общественным штабом объявлена акция по сбору денежных средств на покупку антидроновых ружей. "Пять таких ружей уже в пути. Они очень дорогие. Мы нашли местных предпринимателей, которые привезут антидроновые ружья из Китая по самой оптимальной цене - за 220 тысяч рублей за штуку. Это народные деньги, и мы несем за них ответственность. Поэтому оплата за товар будет только после проверки технической годности. Антидроновые ружья действуют на расстоянии 1800 метров. Они заглушают связь между оператором и БПЛ. Дроны теряют управление, после чего их легко перехватить. Сейчас противники придумывают все новые приспособления, и мы стараемся соревноваться с ними", - отметил Дьулурха. Главная задача волонтеров - сделать так, чтобы все бойцы из Якутии вернулись со спецоперации живыми и здоровыми, пояснил он. "Если человек будет тепло одет, под рукой окажутся медикаменты, он будет более концентрированным, и сможет сохранить жизнь в боевых условиях. Наши бойцы - это охотники, рыбаки, фермеры, люди, которые отвечают за генофонд в республике. Хочется чтобы они вернулись домой невредимыми и могли быть полезными у себя на Родине. В рамках частичной мобилизации из Якутии в зону СВО отправились 3,5 тысячи мужчин", - сказал собеседник агентства.. По его словам, к ним присоединились много добровольцев, контрактников. "Кто-то вернулся, кого-то восполняли. Работа военкоматов продолжается", - сказал глава штаба. Ранее сообщалось о том, что мобилизованные якутяне получили от земляков более 400 комплектов бойца, гуманитарный груз продолжает поступать в войсковые части Хабаровского и Приморского краев из Якутска и районов республики. В комплект входят индивидуальная аптечка, пенка-коврики, спальные мешки, сиденья и другие полезные принадлежности в дополнение к предоставляемому в армии обмундированию.
https://ria.ru/20230412/podmoskove-1864863311.html
https://ria.ru/20230404/volonter-1863007925.html
https://ria.ru/20230411/dobrovolets-1864395037.html
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якутск, республика саха (якутия), украина
Специальная военная операция на Украине, Якутск, Республика Саха (Якутия), Украина
Волонтеры из Якутии отправили участникам спецоперации более 50 тонн груза

Волонтеры движения "Якутия с тобой" отправили участникам СВО более 50 тонн груза

© Фото : Алексей КуденкоБейджи, изготовленные для волонтеров проекта #МыВместе
Бейджи, изготовленные для волонтеров проекта #МыВместе - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© Фото : Алексей Куденко
Бейджи, изготовленные для волонтеров проекта #МыВместе. Архивное фото
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ЯКУТСК, 13 апр - РИА Новости. С начала специальной военной операции на Украине волонтеры штаба по оказанию помощи мобилизованным "Якутия с тобой!" отправили участникам СВО более 50 тонн груза из республики, сообщил РИА Новости лидер общественного движения Айыл Дьулурха.
В рамках всероссийской акции взаимопомощи #Мывместе общественное движение "Якутия с тобой" начало работу с сентября 2022 года.
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"С тех пор к движению присоединились тысячи людей. Непосредственно в штабе работали 730 жителей региона. Штабом "Якутия с тобой!" самолетами и наземным путем отправлено в зону спецоперации, а также в войсковые части, где находятся якутяне, более 50 тонн груза", - сказал Дьулурха.
Якутяне ежедневно приходят в штаб, чтобы передать в помощь бойцам СВО посылки с теплой одеждой, обувью, термобельем, снаряжением, продуктами питания, предметами гигиены, а также медикаментами.
"Сегодня при содействии министерства здравоохранения Якутии определены аптеки, где мы можем приобрести медикаменты для бойцов с минимальной наценкой. Пункт сбора помощи военнослужащим не имеет права принимать медикаменты от не специализированных учреждений, поэтому желающие делают покупки в аптеках Якутска вместе с волонтерами движения "Якутия с тобой!". Кроме всего, мы сами изготавливаем некоторые виды одежды, снаряжения - окопные свечи, маскировочные сетки для бойцов. В штабе на улице Орджоникидзе, 10, Якутска у нас открыт добровольческий швейный цех. Снаряжаем, одеваем ребят, которые уезжают на СВО после отпуска или после ранения, и тех, кто вновь мобилизован", - рассказал собеседник агентства.
Недавно общественным штабом объявлена акция по сбору денежных средств на покупку антидроновых ружей.
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"Пять таких ружей уже в пути. Они очень дорогие. Мы нашли местных предпринимателей, которые привезут антидроновые ружья из Китая по самой оптимальной цене - за 220 тысяч рублей за штуку. Это народные деньги, и мы несем за них ответственность. Поэтому оплата за товар будет только после проверки технической годности. Антидроновые ружья действуют на расстоянии 1800 метров. Они заглушают связь между оператором и БПЛ. Дроны теряют управление, после чего их легко перехватить. Сейчас противники придумывают все новые приспособления, и мы стараемся соревноваться с ними", - отметил Дьулурха.
Главная задача волонтеров - сделать так, чтобы все бойцы из Якутии вернулись со спецоперации живыми и здоровыми, пояснил он.
"Если человек будет тепло одет, под рукой окажутся медикаменты, он будет более концентрированным, и сможет сохранить жизнь в боевых условиях. Наши бойцы - это охотники, рыбаки, фермеры, люди, которые отвечают за генофонд в республике. Хочется чтобы они вернулись домой невредимыми и могли быть полезными у себя на Родине. В рамках частичной мобилизации из Якутии в зону СВО отправились 3,5 тысячи мужчин", - сказал собеседник агентства..
По его словам, к ним присоединились много добровольцев, контрактников.
"Кто-то вернулся, кого-то восполняли. Работа военкоматов продолжается", - сказал глава штаба.
Ранее сообщалось о том, что мобилизованные якутяне получили от земляков более 400 комплектов бойца, гуманитарный груз продолжает поступать в войсковые части Хабаровского и Приморского краев из Якутска и районов республики. В комплект входят индивидуальная аптечка, пенка-коврики, спальные мешки, сиденья и другие полезные принадлежности в дополнение к предоставляемому в армии обмундированию.
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Специальная военная операция на УкраинеЯкутскРеспублика Саха (Якутия)Украина
 
 
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