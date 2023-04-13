https://ria.ru/20230413/polsha-1865002704.html

Военный аналитик назвал следующий шаг Польши в сфере вооружения

Военный аналитик назвал следующий шаг Польши в сфере вооружения - РИА Новости, 13.04.2023

Военный аналитик назвал следующий шаг Польши в сфере вооружения

Вслед за производством танковых снарядов с сердечником из обедненного урана в Польше стоит ожидать размещения на территории страны американского тактического... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T11:44

2023-04-13T11:44

2023-04-13T11:44

польша

россия

игорь коротченко

матеуш моравецкий

нато

в мире

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Вслед за производством танковых снарядов с сердечником из обедненного урана в Польше стоит ожидать размещения на территории страны американского тактического ядерного оружия (ТЯО), считает главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко. Польша хочет производить боеприпасы с обедненным ураном для американских танков Abrams, заявил в среду премьер Матеуш Моравецкий, связав такую необходимость, в том числе, с нехваткой боеприпасов для украинской армии. Кроме того, он предложил разместить в Польше европейский центр обслуживания танков Abrams. "Возрождение милитаристской Польши в худших традициях Пилсудского - сегодня мейнстрим для современного польского руководства. Я думаю, что есть все шансы, что желания Польши будут удовлетворены и помимо вот этих заявок Моравецкого мы, очевидно, в ближайшие годы увидим американское тактическое ядерное оружие, размещенное на территории Польши. Варшава к этому откровенно стремится", - сказал Коротченко РИА Новости. По его словам, польские элиты отличаются амбициозностью и стремлением к историческому реваншу. "Заявление, что Польша готова стать центром по техобслуживанию и, очевидно, модернизации американских танков Abrams и открыть производство снарядов для них, отражает растущие военные амбиции Польши, которая хотела бы стать американским "смотрящим" в Европе, заменив по своему значению и опередив по влиянию такие страны, как Франция и Германия, которые раньше доминировали в Европе", - полагает Коротченко. Он добавил, что в ближайшем будущем стоит ожидать создания в Польше одной или двух полноценных американских военных баз. Также он напомнил о планах довести численность польской армии до полумиллиона военнослужащих и превращения страны в ударный кулак НАТО, направленный на Россию и Белоруссию. "В связи с этим подчеркну правильность и своевременность решения Москвы и Минска о развертывании на белорусской территории российского тактического ядерного оружия и передаче Минску носителей – ОТРК "Искандер-М". Это будет сильным сдерживающим фактором растущих польских амбиций в контексте обеспечения безопасности как Белоруссии, так и Калининградской области", - пояснил аналитик. По его оценке, эти планы Польши могут быть реализованы в течение полутора-двух лет, но могут "корректироваться в зависимости от хода специальной военной операции, так как у Варшавы есть далеко идущие планы в том числе по аншлюсу западной Украины и повышению своего геополитического статуса", один из факторов которого – превращение "в американский газовый хаб для судов с СПГ". СНАРЯДЫ С ОБЕДНЕННЫМ УРАНОМ В марте заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила о планах поставить на Украину бронебойные снаряды с обедненным ураном, предназначенные для танков Challenger 2. Обедненный уран получают после выделения из него изотопа-235. По плотности он близок к вольфраму, что позволяет использовать его в сердечниках подкалиберных бронебойных снарядов, которые отличаются меньшими размерами, но значительно большим поражающим действием. Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной руды, но, как и другие тяжелые металлы, он токсичен и может привести к крайне негативным последствиям для здоровья, в том числе к массовым онкологическим заболеваниям. Как отметил президент России Владимир Путин, эти боеприпасы не относятся к разряду ОМУ, но порождают радиационную пыль, загрязняют почву и в этом смысле представляют собой наиболее вредное и опасное для человека оружие. До сих пор такие снаряды применяли только страны НАТО, в том числе в Ираке и Югославии. В качестве ответной меры на такой опасный шаг со стороны британских властей Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Как пояснил Путин, это не нарушает международных обязательств, поскольку Россия не передает соседнему государству свой арсенал. Он также напомнил, что США делают то же самое уже несколько десятилетий.

https://ria.ru/20230412/kosmos-1864880109.html

https://ria.ru/20230412/rakety-1864879594.html

https://ria.ru/20230411/polsha-1864398076.html

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польша, россия, игорь коротченко, матеуш моравецкий, нато, в мире