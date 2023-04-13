https://ria.ru/20230413/pogoda-1865119013.html

Москвичам рассказали о погоде в пасхальные выходные

Москвичам рассказали о погоде в пасхальные выходные - РИА Новости, 13.04.2023

Москвичам рассказали о погоде в пасхальные выходные

Ночные заморозки до минус 3 градусов ожидаются в Московском регионе в пасхальные выходные, при этом днем ожидается сухая и относительно солнечная погода с... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T17:20

2023-04-13T17:20

2023-04-13T17:41

общество

погода

москва

пасха

россия

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Ночные заморозки до минус 3 градусов ожидаются в Московском регионе в пасхальные выходные, при этом днем ожидается сухая и относительно солнечная погода с температурой до плюс 7-13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик отметил, что, согласно климатической статистике, отрицательные температуры для 16 апреля не являются чем-то уникальным – за последние 74 года ниже нуля столбики термометров в этом день в столице понижались 20 раз. Таким образом, в среднем заморозки в это время года случаются раз в 3-4 года.

https://ria.ru/20230413/pogoda-1864943079.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, погода, москва, пасха, россия