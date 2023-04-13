https://ria.ru/20230413/pogoda-1865119013.html
Москвичам рассказали о погоде в пасхальные выходные
Москвичам рассказали о погоде в пасхальные выходные - РИА Новости, 13.04.2023
Москвичам рассказали о погоде в пасхальные выходные
Ночные заморозки до минус 3 градусов ожидаются в Московском регионе в пасхальные выходные, при этом днем ожидается сухая и относительно солнечная погода с... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T17:20
2023-04-13T17:20
2023-04-13T17:41
общество
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пасха
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Ночные заморозки до минус 3 градусов ожидаются в Московском регионе в пасхальные выходные, при этом днем ожидается сухая и относительно солнечная погода с температурой до плюс 7-13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик отметил, что, согласно климатической статистике, отрицательные температуры для 16 апреля не являются чем-то уникальным – за последние 74 года ниже нуля столбики термометров в этом день в столице понижались 20 раз. Таким образом, в среднем заморозки в это время года случаются раз в 3-4 года.
https://ria.ru/20230413/pogoda-1864943079.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, погода, москва, пасха, россия
Общество, Погода, Москва, Пасха, Россия
Москвичам рассказали о погоде в пасхальные выходные
Заморозки до минус трех градусов ударят в Московском регионе в пасхальные выходные
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Ночные заморозки до минус 3 градусов ожидаются в Московском регионе в пасхальные выходные, при этом днем ожидается сухая и относительно солнечная погода с температурой до плюс 7-13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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"В выходные вторжение полярного холода усилится, но компенсацией будет сухая и относительно солнечная погода. В ночные часы ударят заморозки до минус 3, а после полудня в субботу – плюс 7-9, в воскресенье чуть теплее – до плюс 11-13", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что, согласно климатической статистике, отрицательные температуры для 16 апреля не являются чем-то уникальным – за последние 74 года ниже нуля столбики термометров в этом день в столице понижались 20 раз. Таким образом, в среднем заморозки в это время года случаются раз в 3-4 года.
Москвичам рассказали о погоде на Пасху