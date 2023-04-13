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Москвичам рассказали о погоде на Пасху - РИА Новости, 13.04.2023
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03:19 13.04.2023 (обновлено: 03:37 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/pogoda-1864943079.html
Москвичам рассказали о погоде на Пасху
Москвичам рассказали о погоде на Пасху - РИА Новости, 13.04.2023
Москвичам рассказали о погоде на Пасху
В Москве и области на Пасху, 16 апреля, ожидается ясная и солнечная погода с температурой воздуха до 15 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T03:19
2023-04-13T03:37
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
пасха
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Москве и области на Пасху, 16 апреля, ожидается ясная и солнечная погода с температурой воздуха до 15 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик сообщил, что в столице должно произойти заметное понижение температуры к выходным: после аномально высоких значений она вернется к климатической норме. По его словам, в ночь на пятницу в Москве будет 1-3 градуса, по области — до минус 1 градуса, днем — 8-10 тепла. В субботу ночные температуры уже отрицательные — минус 1-3 градуса, по области — до 5 градусов ниже нуля, дневная температура — до плюс 7-9 градусов. Он подчеркнул, что погода на Пасху, 16 апреля, "будет хорошей", несмотря на понижение температуры. Он также спрогнозировал, что в начале следующей недели снова произойдет повышение температуры до плюс 12-18 градусов.
https://ria.ru/20230413/paskha-1864942921.html
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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, пасха
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Пасха
Москвичам рассказали о погоде на Пасху

Вильфанд: погода на Пасху в Москве будет ясной и солнечной с температурой до 15 градусов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛюди на Москворецкой набережной в Москве
Люди на Москворецкой набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Люди на Москворецкой набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Москве и области на Пасху, 16 апреля, ожидается ясная и солнечная погода с температурой воздуха до 15 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Синоптик сообщил, что в столице должно произойти заметное понижение температуры к выходным: после аномально высоких значений она вернется к климатической норме.
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По его словам, в ночь на пятницу в Москве будет 1-3 градуса, по области — до минус 1 градуса, днем — 8-10 тепла. В субботу ночные температуры уже отрицательные — минус 1-3 градуса, по области — до 5 градусов ниже нуля, дневная температура — до плюс 7-9 градусов.
«

"В воскресенье тоже холодная ночь — от 0 до минус 4 градусов, но днем температура начнет повышаться, она уже будет плюс 10-15 градусов", — добавил Вильфанд.

Он подчеркнул, что погода на Пасху, 16 апреля, "будет хорошей", несмотря на понижение температуры.
«

"Если в четверг и пятницу еще будет усиление (ветра. — Прим. ред.) до 15 метров в секунду, то в субботу и воскресенье ветер слабый, небо голубое и ясное, солнце. Осадки не прогнозируются. Температурный фон будет около нормы", — заявил синоптик.

Он также спрогнозировал, что в начале следующей недели снова произойдет повышение температуры до плюс 12-18 градусов.
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ОбществоМоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентрПасха
 
 
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