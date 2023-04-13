https://ria.ru/20230413/poezd-1865149281.html

России нужно возродить проект ядерного поезда, считает генерал

России нужно возродить проект ядерного поезда, считает генерал - РИА Новости, 13.04.2023

России нужно возродить проект ядерного поезда, считает генерал

России для успешного ядерного сдерживания США необходимо возродить дивизии, вооруженные боевыми железнодорожными ракетными комплексами (БЖРК), считает бывший... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T18:23

2023-04-13T18:23

2023-04-13T18:23

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. России для успешного ядерного сдерживания США необходимо возродить дивизии, вооруженные боевыми железнодорожными ракетными комплексами (БЖРК), считает бывший командующий 58-й общевойсковой армии ВС РФ, депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев. "Нужно восстановить главное - наши дивизии боевых железнодорожных ракетных комплексов, которые являются наиболее неуязвимыми для противника. Если шахтные установки, тем более мобильные, лодки, стратегические бомбардировщики - уязвимы для первого глобального обезоруживающего удара, то боевые железнодорожные ракетные комплексы являются наиболее неуязвимыми - их нужно восстановить", - сказал он в четверг на конференции "Роль и место ядерного оружия в современном мире". Ранее сообщалось, что система быстрого глобального удара США предусматривает создание гиперзвукового носителя, прототипы которого уже испытываются. Он может нанести высокоточный неядерный удар с американской территории по целям на всей Земле в течение приблизительно часа после запуска. Эта система особо опасна тем, что с ее помощью можно нанести неядерный удар, обезоруживающий стратегические ядерные силы. Советский боевой железнодорожный ракетный комплекс с ракетой "Молодец" был снят с вооружения в 2005 году по договору СНВ-2. Пришедший ему на смену СНВ-3 не запрещает создание новых ракетных комплексов такого типа. Предполагалось, что БЖРК нового поколения "Баргузин" разработают до 2018 года, однако в 2017-м "Российская газета" сообщила со ссылкой на источник в "оборонке", что работы по созданию нового БЖРК приостановлены.

https://ria.ru/20230412/institut-1864744191.html

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россия, сша, земля, госдума рф, ядерное оружие, в мире