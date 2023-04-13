https://ria.ru/20230413/podrostok-1864982505.html

Источник сообщил подробности гибели подростка на Алтае

Источник сообщил подробности гибели подростка на Алтае - РИА Новости, 13.04.2023

Источник сообщил подробности гибели подростка на Алтае

В Алтайском крае подросток ночью побежал на стадионе дистанцию на спор, упал и умер, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T10:42

2023-04-13T10:42

2023-04-13T12:50

происшествия

алтайский край

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БАРНАУЛ, 13 апр - РИА Новости. В Алтайском крае подросток ночью побежал на стадионе дистанцию на спор, упал и умер, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.О гибели подростка ночью на стадионе села Павловка в Угловском районе написал в своём Telegram-канале глава региона Виктор Томенко. На место выехала уполномоченный по правам ребенка края Ольга Казанцева.В СУСК РФ по Алтайскому краю журналистам рассказали о возбуждении уголовного дела по факту смерти подростка. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным следствия, ночью 13 апреля 2023 года на одной из улиц в селе Павловка Угловского района было обнаружено тело 16-летнего подростка без внешних признаков насильственной смерти. Известно, что юноша находился в компании сверстников", - рассказала старший помощник руководителя следственного управления Людмила Рязанцева.Ход проверки контролирует региональная прокуратура. "По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка нахождению подростков в ночное время на улице без сопровождения взрослых, работе органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних", - рассказала журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.В пресс-службе главка МВД по Алтайскому краю журналистам уточнили, что погибший подросток на учете в органах внутренних дел не состоял.

https://ria.ru/20170406/1491627224.html

https://ria.ru/20200908/shkola-1576949471.html

алтайский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, алтайский край