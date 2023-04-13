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Источник сообщил подробности гибели подростка на Алтае - РИА Новости, 13.04.2023
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10:42 13.04.2023 (обновлено: 12:50 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/podrostok-1864982505.html
Источник сообщил подробности гибели подростка на Алтае
Источник сообщил подробности гибели подростка на Алтае - РИА Новости, 13.04.2023
Источник сообщил подробности гибели подростка на Алтае
В Алтайском крае подросток ночью побежал на стадионе дистанцию на спор, упал и умер, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T10:42
2023-04-13T12:50
происшествия
алтайский край
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БАРНАУЛ, 13 апр - РИА Новости. В Алтайском крае подросток ночью побежал на стадионе дистанцию на спор, упал и умер, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.О гибели подростка ночью на стадионе села Павловка в Угловском районе написал в своём Telegram-канале глава региона Виктор Томенко. На место выехала уполномоченный по правам ребенка края Ольга Казанцева.В СУСК РФ по Алтайскому краю журналистам рассказали о возбуждении уголовного дела по факту смерти подростка. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным следствия, ночью 13 апреля 2023 года на одной из улиц в селе Павловка Угловского района было обнаружено тело 16-летнего подростка без внешних признаков насильственной смерти. Известно, что юноша находился в компании сверстников", - рассказала старший помощник руководителя следственного управления Людмила Рязанцева.Ход проверки контролирует региональная прокуратура. "По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка нахождению подростков в ночное время на улице без сопровождения взрослых, работе органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних", - рассказала журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.В пресс-службе главка МВД по Алтайскому краю журналистам уточнили, что погибший подросток на учете в органах внутренних дел не состоял.
https://ria.ru/20170406/1491627224.html
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происшествия, алтайский край
Происшествия, Алтайский край
Источник сообщил подробности гибели подростка на Алтае

Погибший на Алтае подросток ночью бежал на стадионе дистанцию на спор

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 13 апр - РИА Новости. В Алтайском крае подросток ночью побежал на стадионе дистанцию на спор, упал и умер, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
О гибели подростка ночью на стадионе села Павловка в Угловском районе написал в своём Telegram-канале глава региона Виктор Томенко. На место выехала уполномоченный по правам ребенка края Ольга Казанцева.
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"По предварительной информации, подростки что-то покурили ночью на стадионе. А потом поспорили, что один из них пробежит определённую дистанцию. В итоге подросток побежал, упал и умер", - отметил источник.
В СУСК РФ по Алтайскому краю журналистам рассказали о возбуждении уголовного дела по факту смерти подростка. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным следствия, ночью 13 апреля 2023 года на одной из улиц в селе Павловка Угловского района было обнаружено тело 16-летнего подростка без внешних признаков насильственной смерти. Известно, что юноша находился в компании сверстников", - рассказала старший помощник руководителя следственного управления Людмила Рязанцева.
Ход проверки контролирует региональная прокуратура. "По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка нахождению подростков в ночное время на улице без сопровождения взрослых, работе органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних", - рассказала журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
В пресс-службе главка МВД по Алтайскому краю журналистам уточнили, что погибший подросток на учете в органах внутренних дел не состоял.
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