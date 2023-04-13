На Алтае подросток погиб на стадионе
Губернатор Алтайского края Томенко сообщил о гибели подростка на стадионе в селе Павловка
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
БАРНАУЛ, 13 апр - РИА Новости. Подросток погиб ночью на стадионе в Алтайском крае, разбираться в ситуации отправили детского омбудсмена Ольгу Казанцеву, написал в своём Telegram-канале глава региона Виктор Томенко.
«
"В селе Павловка в Угловском районе ночью произошла трагедия — на сельском стадионе погиб подросток, он находился там с друзьями. Соболезную его родным. Правоохранительные органы уже проводят проверку. Дополнительно я поручил разобраться в ситуации уполномоченного по правам ребенка края Ольгу Казанцеву — она уже выехала в Угловский район. Буду лично контролировать ход проверки", - отметил Томенко.
Детский омбудсмен уже выехала в район, об этом она написала на своей странице во "ВКонтакте".
"По поручению губернатора Алтайского края выехала в Угловский район… Выясню причины нахождения детей в ночное время на улице, также будет дана оценка организации профилактической работы службами Угловского района", - отметила Казанцева.