https://ria.ru/20230413/podrostok-1864981252.html

На Алтае подросток погиб на стадионе

На Алтае подросток погиб на стадионе - РИА Новости, 13.04.2023

На Алтае подросток погиб на стадионе

Подросток погиб ночью на стадионе в Алтайском крае, разбираться в ситуации отправили детского омбудсмена Ольгу Казанцеву, написал в своём Telegram-канале глава... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T10:38

2023-04-13T10:38

2023-04-13T10:38

происшествия

алтайский край

виктор томенко

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БАРНАУЛ, 13 апр - РИА Новости. Подросток погиб ночью на стадионе в Алтайском крае, разбираться в ситуации отправили детского омбудсмена Ольгу Казанцеву, написал в своём Telegram-канале глава региона Виктор Томенко. Детский омбудсмен уже выехала в район, об этом она написала на своей странице во "ВКонтакте". "По поручению губернатора Алтайского края выехала в Угловский район… Выясню причины нахождения детей в ночное время на улице, также будет дана оценка организации профилактической работы службами Угловского района", - отметила Казанцева.

https://ria.ru/20230401/zabaykale-1862304969.html

алтайский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, алтайский край, виктор томенко