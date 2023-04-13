Рейтинг@Mail.ru
На Алтае подросток погиб на стадионе - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/podrostok-1864981252.html
На Алтае подросток погиб на стадионе
На Алтае подросток погиб на стадионе - РИА Новости, 13.04.2023
На Алтае подросток погиб на стадионе
Подросток погиб ночью на стадионе в Алтайском крае, разбираться в ситуации отправили детского омбудсмена Ольгу Казанцеву, написал в своём Telegram-канале глава... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T10:38
2023-04-13T10:38
происшествия
алтайский край
виктор томенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
БАРНАУЛ, 13 апр - РИА Новости. Подросток погиб ночью на стадионе в Алтайском крае, разбираться в ситуации отправили детского омбудсмена Ольгу Казанцеву, написал в своём Telegram-канале глава региона Виктор Томенко. Детский омбудсмен уже выехала в район, об этом она написала на своей странице во "ВКонтакте". "По поручению губернатора Алтайского края выехала в Угловский район… Выясню причины нахождения детей в ночное время на улице, также будет дана оценка организации профилактической работы службами Угловского района", - отметила Казанцева.
https://ria.ru/20230401/zabaykale-1862304969.html
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, алтайский край, виктор томенко
Происшествия, Алтайский край, Виктор Томенко
На Алтае подросток погиб на стадионе

Губернатор Алтайского края Томенко сообщил о гибели подростка на стадионе в селе Павловка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 13 апр - РИА Новости. Подросток погиб ночью на стадионе в Алтайском крае, разбираться в ситуации отправили детского омбудсмена Ольгу Казанцеву, написал в своём Telegram-канале глава региона Виктор Томенко.
«
"В селе Павловка в Угловском районе ночью произошла трагедия — на сельском стадионе погиб подросток, он находился там с друзьями. Соболезную его родным. Правоохранительные органы уже проводят проверку. Дополнительно я поручил разобраться в ситуации уполномоченного по правам ребенка края Ольгу Казанцеву — она уже выехала в Угловский район. Буду лично контролировать ход проверки", - отметил Томенко.
Детский омбудсмен уже выехала в район, об этом она написала на своей странице во "ВКонтакте".
"По поручению губернатора Алтайского края выехала в Угловский район… Выясню причины нахождения детей в ночное время на улице, также будет дана оценка организации профилактической работы службами Угловского района", - отметила Казанцева.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
В Забайкалье погиб упавший в заброшенную шахту подросток
1 апреля, 04:35
 
ПроисшествияАлтайский крайВиктор Томенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала