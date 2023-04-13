https://ria.ru/20230413/podmoskove-1865019578.html

Число жалоб на проблемы ЖКХ в Подмосковье сократилось на треть

Число жалоб на проблемы ЖКХ в Подмосковье сократилось на треть - РИА Новости, 13.04.2023

Число жалоб на проблемы ЖКХ в Подмосковье сократилось на треть

Количество жалоб по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг в Подмосковье в 2022 году сократилось на 30%, сообщила на заседании Мособлдумы... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T12:36

2023-04-13T12:36

2023-04-13T12:36

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

жкх

ирина фаевская

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/95605/33/956053317_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7ff0b809ff772af5a836baa828ac0aed.jpg

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Количество жалоб по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг в Подмосковье в 2022 году сократилось на 30%, сообщила на заседании Мособлдумы уполномоченный по правам человека региона Ирина Фаевская."В 2022 году мы наблюдаем сокращение количества жалоб на предоставление некачественных жилищно-коммунальных услуг. Тем не менее эти вопросы все еще остаются актуальными. Еще одна проблема – это граждане, попавшие в сложную жизненную ситуацию, которые не могут оплачивать услуги ЖКХ, в результате чего им их ограничивают", - сказала Фаевская.Больше всего жалоб – 172 – связано с некачественным предоставлением услуг, на втором месте по количеству обращений в органы уполномоченного по правам человека Московской области стали вопросы долгов (86). На третьем месте - вопросы неправомерного роста тарифов (81 жалоба).

https://ria.ru/20230412/vyplaty-1864896202.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), жкх, ирина фаевская