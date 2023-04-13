https://ria.ru/20230413/podmoskove-1865019578.html
Число жалоб на проблемы ЖКХ в Подмосковье сократилось на треть
Число жалоб на проблемы ЖКХ в Подмосковье сократилось на треть - РИА Новости, 13.04.2023
Число жалоб на проблемы ЖКХ в Подмосковье сократилось на треть
Количество жалоб по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг в Подмосковье в 2022 году сократилось на 30%, сообщила на заседании Мособлдумы... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T12:36
2023-04-13T12:36
2023-04-13T12:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жкх
ирина фаевская
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Количество жалоб по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг в Подмосковье в 2022 году сократилось на 30%, сообщила на заседании Мособлдумы уполномоченный по правам человека региона Ирина Фаевская."В 2022 году мы наблюдаем сокращение количества жалоб на предоставление некачественных жилищно-коммунальных услуг. Тем не менее эти вопросы все еще остаются актуальными. Еще одна проблема – это граждане, попавшие в сложную жизненную ситуацию, которые не могут оплачивать услуги ЖКХ, в результате чего им их ограничивают", - сказала Фаевская.Больше всего жалоб – 172 – связано с некачественным предоставлением услуг, на втором месте по количеству обращений в органы уполномоченного по правам человека Московской области стали вопросы долгов (86). На третьем месте - вопросы неправомерного роста тарифов (81 жалоба).
https://ria.ru/20230412/vyplaty-1864896202.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), жкх, ирина фаевская
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), ЖКХ, Ирина Фаевская