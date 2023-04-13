https://ria.ru/20230413/podderzhka-1865189056.html

США пообещали Украине помощь в восстановлении страны

США пообещали Украине помощь в восстановлении страны - РИА Новости, 13.04.2023

США пообещали Украине помощь в восстановлении страны

Замгоссекретаря Виктория Нуланд в ходе форума о партнерстве США-Украина пообещала, что американцы будут поддерживать восстановление Украины РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T22:21

2023-04-13T22:21

2023-04-13T22:21

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

европа

виктория нуланд

северный поток

евросоюз

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ВАШИНГТОН, 13 апр – РИА Новости. Замгоссекретаря Виктория Нуланд в ходе форума о партнерстве США-Украина пообещала, что американцы будут поддерживать восстановление Украины Кроме того, она пообещала Киеву помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры. "Мы поможем укрепить украинские правительственные институты, чтобы они обеспечивали достойное существование и возможности для всех украинских граждан и чтобы они были больше закалены против коррупции". – добавила она. Она указала, что нужно "помочь углубить интеграцию Украины с Европой, и сделать продукцию Украины более представленной в цепочках поставок". Нуланд, у которой украинские корни, стала известна активным вмешательством во внутренние дела Украины еще во время государственного переворота в феврале 2014 года. Широкой публике она запомнилась тем, что кормила печеньем активистов Майдана. Сама Нуланд заявила позднее, что раздавала в центре Киева на Майдане сэндвичи, а не печенье, причем не только демонстрантам, но и бойцам спецподразделения "Беркут". В том же году в СМИ был опубликован телефонный разговор Нуланд, занимавшей тогда пост помощника госсекретаря по вопросам Европы, в котором она пренебрежительно отозвалась о ЕС. За грубое высказывание пришлось извиняться, но пост она сохранила. В администрации Джо Байдена Нуланд заняла пост первого замгоссекретаря и активно поддерживает риторику США о "российской угрозе" для Украины. В конце января она заявила, что "Северный поток - 2" не продвинется вперед, если напряжение на границах Украины будет нарастать.

https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html

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в мире, украина, киев, европа, виктория нуланд, северный поток, евросоюз