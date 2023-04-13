Рейтинг@Mail.ru
США пообещали Украине помощь в восстановлении страны - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:21 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/podderzhka-1865189056.html
США пообещали Украине помощь в восстановлении страны
США пообещали Украине помощь в восстановлении страны - РИА Новости, 13.04.2023
США пообещали Украине помощь в восстановлении страны
Замгоссекретаря Виктория Нуланд в ходе форума о партнерстве США-Украина пообещала, что американцы будут поддерживать восстановление Украины РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T22:21
2023-04-13T22:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
европа
виктория нуланд
северный поток
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853151289_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb766bb29927cb6ffaec7866b1a62b33.jpg
ВАШИНГТОН, 13 апр – РИА Новости. Замгоссекретаря Виктория Нуланд в ходе форума о партнерстве США-Украина пообещала, что американцы будут поддерживать восстановление Украины Кроме того, она пообещала Киеву помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры. "Мы поможем укрепить украинские правительственные институты, чтобы они обеспечивали достойное существование и возможности для всех украинских граждан и чтобы они были больше закалены против коррупции". – добавила она. Она указала, что нужно "помочь углубить интеграцию Украины с Европой, и сделать продукцию Украины более представленной в цепочках поставок". Нуланд, у которой украинские корни, стала известна активным вмешательством во внутренние дела Украины еще во время государственного переворота в феврале 2014 года. Широкой публике она запомнилась тем, что кормила печеньем активистов Майдана. Сама Нуланд заявила позднее, что раздавала в центре Киева на Майдане сэндвичи, а не печенье, причем не только демонстрантам, но и бойцам спецподразделения "Беркут". В том же году в СМИ был опубликован телефонный разговор Нуланд, занимавшей тогда пост помощника госсекретаря по вопросам Европы, в котором она пренебрежительно отозвалась о ЕС. За грубое высказывание пришлось извиняться, но пост она сохранила. В администрации Джо Байдена Нуланд заняла пост первого замгоссекретаря и активно поддерживает риторику США о "российской угрозе" для Украины. В конце января она заявила, что "Северный поток - 2" не продвинется вперед, если напряжение на границах Украины будет нарастать.
https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html
украина
киев
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853151289_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_cd6a208c1fa51e620609b1a10931f419.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, европа, виктория нуланд, северный поток, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Европа, Виктория Нуланд, Северный поток, Евросоюз
США пообещали Украине помощь в восстановлении страны

Замгоссекретаря Нуланд пообещала поддержку США в восстановлении Украины

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден и Владимир Зеленский
Джо Байден и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден и Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 апр – РИА Новости. Замгоссекретаря Виктория Нуланд в ходе форума о партнерстве США-Украина пообещала, что американцы будут поддерживать восстановление Украины
«
"Задача перед нами сложная. Вместе мы работаем над тем, как оказать поддержку украинским военным...", - указала она.
Кроме того, она пообещала Киеву помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры. "Мы поможем укрепить украинские правительственные институты, чтобы они обеспечивали достойное существование и возможности для всех украинских граждан и чтобы они были больше закалены против коррупции". – добавила она.
Она указала, что нужно "помочь углубить интеграцию Украины с Европой, и сделать продукцию Украины более представленной в цепочках поставок".
«
"Наша общая цель должна быть не просто Украина выжившая, но Украина процветающая", - добавила Нуланд.
Нуланд, у которой украинские корни, стала известна активным вмешательством во внутренние дела Украины еще во время государственного переворота в феврале 2014 года. Широкой публике она запомнилась тем, что кормила печеньем активистов Майдана. Сама Нуланд заявила позднее, что раздавала в центре Киева на Майдане сэндвичи, а не печенье, причем не только демонстрантам, но и бойцам спецподразделения "Беркут". В том же году в СМИ был опубликован телефонный разговор Нуланд, занимавшей тогда пост помощника госсекретаря по вопросам Европы, в котором она пренебрежительно отозвалась о ЕС. За грубое высказывание пришлось извиняться, но пост она сохранила. В администрации Джо Байдена Нуланд заняла пост первого замгоссекретаря и активно поддерживает риторику США о "российской угрозе" для Украины. В конце января она заявила, что "Северный поток - 2" не продвинется вперед, если напряжение на границах Украины будет нарастать.
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
НАТО увязла на Украине по горло
4 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевЕвропаВиктория НуландСеверный потокЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала