США пообещали Украине помощь в восстановлении страны
Замгоссекретаря Нуланд пообещала поддержку США в восстановлении Украины
© AP Photo / Evan VucciДжо Байден и Владимир Зеленский
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден и Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 апр – РИА Новости. Замгоссекретаря Виктория Нуланд в ходе форума о партнерстве США-Украина пообещала, что американцы будут поддерживать восстановление Украины
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"Задача перед нами сложная. Вместе мы работаем над тем, как оказать поддержку украинским военным...", - указала она.
Кроме того, она пообещала Киеву помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры. "Мы поможем укрепить украинские правительственные институты, чтобы они обеспечивали достойное существование и возможности для всех украинских граждан и чтобы они были больше закалены против коррупции". – добавила она.
Она указала, что нужно "помочь углубить интеграцию Украины с Европой, и сделать продукцию Украины более представленной в цепочках поставок".
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"Наша общая цель должна быть не просто Украина выжившая, но Украина процветающая", - добавила Нуланд.
Нуланд, у которой украинские корни, стала известна активным вмешательством во внутренние дела Украины еще во время государственного переворота в феврале 2014 года. Широкой публике она запомнилась тем, что кормила печеньем активистов Майдана. Сама Нуланд заявила позднее, что раздавала в центре Киева на Майдане сэндвичи, а не печенье, причем не только демонстрантам, но и бойцам спецподразделения "Беркут". В том же году в СМИ был опубликован телефонный разговор Нуланд, занимавшей тогда пост помощника госсекретаря по вопросам Европы, в котором она пренебрежительно отозвалась о ЕС. За грубое высказывание пришлось извиняться, но пост она сохранила. В администрации Джо Байдена Нуланд заняла пост первого замгоссекретаря и активно поддерживает риторику США о "российской угрозе" для Украины. В конце января она заявила, что "Северный поток - 2" не продвинется вперед, если напряжение на границах Украины будет нарастать.