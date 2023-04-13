https://ria.ru/20230413/podarok-1865015661.html
В РПЦ рассказали о подорожании стандартного подарка на Пасху
В РПЦ рассказали о подорожании стандартного подарка на Пасху - РИА Новости, 13.04.2023
В РПЦ рассказали о подорожании стандартного подарка на Пасху
Подарок в ежегодной благотворительной акции "Дари радость на Пасху" православной службы помощи "Милосердие" подорожал почти в полтора раза с 2021 года, однако... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T12:22
2023-04-13T12:22
2023-04-13T16:58
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русская православная церковь
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Подарок в ежегодной благотворительной акции "Дари радость на Пасху" православной службы помощи "Милосердие" подорожал почти в полтора раза с 2021 года, однако по сравнению с 2022 годом стал дешевле на один рубль, следует из данных о его стоимости, которые привел пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви Василий Рулинский. "Акция "Дари радость на Пасху" традиционно проводится в Москве для подопечных православной службы "Милосердие" в 25 проектах, а также в социальных службах и учреждениях. В этом году один подарок, куда входит небольшой кулич и шоколадное яйцо, стоит 104 рубля", - рассказал Рулинский на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" в преддверии празднования Пасхи. Как сообщала ранее служба "Милосердие", в 2022 году аналогичный подарок стоил 105 рублей. В 2021 году пресс-служба организации отмечала, что один подарок из маленького кулича и шоколадного яйца обходился в 72 рубля. Уточняется, что пожертвование в рамках акции "Дари радость на Пасху" можно сделать на сайте easter.miloserdie.ru. Акция проходит в течение Великого поста. Русская православная церковь (РПЦ) в 2023 году отмечает Воскресение Христово - Пасху - 16 апреля.
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москва, русская православная церковь, пасха
Религия, Москва, Русская православная церковь, Пасха
В РПЦ рассказали о подорожании стандартного подарка на Пасху
Соцотдел РПЦ: подарок на традиционную пасхальную акцию подорожал в 1,5 раза
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Подарок в ежегодной благотворительной акции "Дари радость на Пасху" православной службы помощи "Милосердие" подорожал почти в полтора раза с 2021 года, однако по сравнению с 2022 годом стал дешевле на один рубль, следует из данных о его стоимости, которые привел пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви Василий Рулинский.
"Акция "Дари радость на Пасху" традиционно проводится в Москве
для подопечных православной службы "Милосердие" в 25 проектах, а также в социальных службах и учреждениях. В этом году один подарок, куда входит небольшой кулич и шоколадное яйцо, стоит 104 рубля", - рассказал Рулинский на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" в преддверии празднования Пасхи.
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Как сообщала ранее служба "Милосердие", в 2022 году аналогичный подарок стоил 105 рублей. В 2021 году пресс-служба организации отмечала, что один подарок из маленького кулича и шоколадного яйца обходился в 72 рубля.
Уточняется, что пожертвование в рамках акции "Дари радость на Пасху" можно сделать на сайте easter.miloserdie.ru. Акция проходит в течение Великого поста.
Русская православная церковь (РПЦ) в 2023 году отмечает Воскресение Христово - Пасху - 16 апреля.