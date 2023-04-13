https://ria.ru/20230413/podarok-1865015661.html

В РПЦ рассказали о подорожании стандартного подарка на Пасху

В РПЦ рассказали о подорожании стандартного подарка на Пасху - РИА Новости, 13.04.2023

В РПЦ рассказали о подорожании стандартного подарка на Пасху

Подарок в ежегодной благотворительной акции "Дари радость на Пасху" православной службы помощи "Милосердие" подорожал почти в полтора раза с 2021 года, однако... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T12:22

2023-04-13T12:22

2023-04-13T16:58

религия

москва

русская православная церковь

пасха

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865012285_0:269:3071:1996_1920x0_80_0_0_76d635f5d2244ea74b490779b473e331.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Подарок в ежегодной благотворительной акции "Дари радость на Пасху" православной службы помощи "Милосердие" подорожал почти в полтора раза с 2021 года, однако по сравнению с 2022 годом стал дешевле на один рубль, следует из данных о его стоимости, которые привел пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви Василий Рулинский. "Акция "Дари радость на Пасху" традиционно проводится в Москве для подопечных православной службы "Милосердие" в 25 проектах, а также в социальных службах и учреждениях. В этом году один подарок, куда входит небольшой кулич и шоколадное яйцо, стоит 104 рубля", - рассказал Рулинский на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" в преддверии празднования Пасхи. Как сообщала ранее служба "Милосердие", в 2022 году аналогичный подарок стоил 105 рублей. В 2021 году пресс-служба организации отмечала, что один подарок из маленького кулича и шоколадного яйца обходился в 72 рубля. Уточняется, что пожертвование в рамках акции "Дари радость на Пасху" можно сделать на сайте easter.miloserdie.ru. Акция проходит в течение Великого поста. Русская православная церковь (РПЦ) в 2023 году отмечает Воскресение Христово - Пасху - 16 апреля.

https://ria.ru/20230413/paskha-1864942921.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, русская православная церковь, пасха