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В Балашихе проверят усыпанную ртутью детскую площадку - РИА Новости, 13.04.2023
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16:54 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/ploschadka-1865110060.html
В Балашихе проверят усыпанную ртутью детскую площадку
В Балашихе проверят усыпанную ртутью детскую площадку - РИА Новости, 13.04.2023
В Балашихе проверят усыпанную ртутью детскую площадку
Специалисты проведут обследование детской площадки в Балашихе, которая была усыпана ртутью, в ближайшее время, заявили РИА Новости в пресс-службе администрации... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T16:54
2023-04-13T16:54
балашиха
россия
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Специалисты проведут обследование детской площадки в Балашихе, которая была усыпана ртутью, в ближайшее время, заявили РИА Новости в пресс-службе администрации городского округа. Ранее в СМИ появилась информация о детской площадке в Балашихе, которая была усыпана ртутью. "В настоящее время детская площадка огорожена сигнальными лентами, проведено информирование населения путем размещения объявлений на детской площадке. В ближайшее время на место ожидается прибытие специалистов для проведения обследования данной территории и замеров ртути", - говорится в сообщении. Отмечается, что данный инцидент находится на контроле администрации.
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балашиха
россия
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балашиха, россия, московская область (подмосковье), происшествия
Балашиха, Россия, Московская область (Подмосковье), Происшествия
В Балашихе проверят усыпанную ртутью детскую площадку

В Балашихе власти города и специалисты вскоре обследуют детскую площадку, усыпанную ртутью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Специалисты проведут обследование детской площадки в Балашихе, которая была усыпана ртутью, в ближайшее время, заявили РИА Новости в пресс-службе администрации городского округа.
Ранее в СМИ появилась информация о детской площадке в Балашихе, которая была усыпана ртутью.
"В настоящее время детская площадка огорожена сигнальными лентами, проведено информирование населения путем размещения объявлений на детской площадке. В ближайшее время на место ожидается прибытие специалистов для проведения обследования данной территории и замеров ртути", - говорится в сообщении.
Отмечается, что данный инцидент находится на контроле администрации.
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