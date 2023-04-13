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В Балашихе проверят усыпанную ртутью детскую площадку
В Балашихе проверят усыпанную ртутью детскую площадку - РИА Новости, 13.04.2023
В Балашихе проверят усыпанную ртутью детскую площадку
Специалисты проведут обследование детской площадки в Балашихе, которая была усыпана ртутью, в ближайшее время, заявили РИА Новости в пресс-службе администрации... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T16:54
2023-04-13T16:54
2023-04-13T16:54
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Специалисты проведут обследование детской площадки в Балашихе, которая была усыпана ртутью, в ближайшее время, заявили РИА Новости в пресс-службе администрации городского округа. Ранее в СМИ появилась информация о детской площадке в Балашихе, которая была усыпана ртутью. "В настоящее время детская площадка огорожена сигнальными лентами, проведено информирование населения путем размещения объявлений на детской площадке. В ближайшее время на место ожидается прибытие специалистов для проведения обследования данной территории и замеров ртути", - говорится в сообщении. Отмечается, что данный инцидент находится на контроле администрации.
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балашиха, россия, московская область (подмосковье), происшествия
Балашиха, Россия, Московская область (Подмосковье), Происшествия
В Балашихе проверят усыпанную ртутью детскую площадку
В Балашихе власти города и специалисты вскоре обследуют детскую площадку, усыпанную ртутью
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Специалисты проведут обследование детской площадки в Балашихе, которая была усыпана ртутью, в ближайшее время, заявили РИА Новости в пресс-службе администрации городского округа.
Ранее в СМИ появилась информация о детской площадке в Балашихе, которая была усыпана ртутью.
"В настоящее время детская площадка огорожена сигнальными лентами, проведено информирование населения путем размещения объявлений на детской площадке. В ближайшее время на место ожидается прибытие специалистов для проведения обследования данной территории и замеров ртути", - говорится в сообщении.
Отмечается, что данный инцидент находится на контроле администрации.
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