https://ria.ru/20230413/ploschadka-1865110060.html

В Балашихе проверят усыпанную ртутью детскую площадку

В Балашихе проверят усыпанную ртутью детскую площадку - РИА Новости, 13.04.2023

В Балашихе проверят усыпанную ртутью детскую площадку

Специалисты проведут обследование детской площадки в Балашихе, которая была усыпана ртутью, в ближайшее время, заявили РИА Новости в пресс-службе администрации... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T16:54

2023-04-13T16:54

2023-04-13T16:54

балашиха

россия

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Специалисты проведут обследование детской площадки в Балашихе, которая была усыпана ртутью, в ближайшее время, заявили РИА Новости в пресс-службе администрации городского округа. Ранее в СМИ появилась информация о детской площадке в Балашихе, которая была усыпана ртутью. "В настоящее время детская площадка огорожена сигнальными лентами, проведено информирование населения путем размещения объявлений на детской площадке. В ближайшее время на место ожидается прибытие специалистов для проведения обследования данной территории и замеров ртути", - говорится в сообщении. Отмечается, что данный инцидент находится на контроле администрации.

https://ria.ru/20230413/pepel-1865100578.html

балашиха

россия

московская область (подмосковье)

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балашиха, россия, московская область (подмосковье), происшествия