https://ria.ru/20230413/ploschad-1864934662.html

Счетная палата нашла земли с отрицательной площадью

Счетная палата нашла земли с отрицательной площадью - РИА Новости, 13.04.2023

Счетная палата нашла земли с отрицательной площадью

Счетная палата обнаружила в Реестре федерального имущества (РФИ) шесть земельных участков, площадь которых имеет отрицательную величину, составляющую в общей... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T00:16

2023-04-13T00:16

2023-04-13T00:19

экономика

россия

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Счетная палата обнаружила в Реестре федерального имущества (РФИ) шесть земельных участков, площадь которых имеет отрицательную величину, составляющую в общей сложности минус 619 тысяч квадратных метров. Соответствующие цифры приводятся в опубликованном в четверг отчете аудиторов о проверке полноты и достоверности сведений в государственных информационных системах. Такую аномалию в Счетной палате объяснили низким качеством данных РФИ в отношении характеристик объекта учета. В частности, аудиторы указывают, что из 565,2 тысячи федеральных земельных участков (ФЗУ), зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), только 244,7 участка внесены в РФИ. Из них в отношении 10,3 тысячи участков общей площадью 8,6 миллиона гектаров отсутствуют достоверные сведения о регистрации права собственности РФ, 1,2 тысячи участков общей площадью 416,9 тысячи гектаров не имеют сведений о кадастровых номерах, 146 участков общей площадью 21,8 тысячи гектаров указаны без адреса. Счетная палата отмечает, что информация о земле и расположенных на ней объектах недвижимости сейчас содержится более чем в 10 федеральных информационных ресурсах, а также во множестве региональных и местных реестров. "Основная проблема заключается в ведомственной разобщенности государственных информационных ресурсов и отсутствии единых принципов формирования сведений о земле", - говорится в отчете. В качестве решения аудиторы предложили принять ЕГРН за эталонную систему учета земельных участков и сверить с ней данные иных информационных ресурсов в этой сфере. Однако в Росимуществе такое предложение назвали невозможным для реализации, поскольку на сегодня ни одна из существующих систем учета не лишена недостатков. "Более перспективным нам представляется путь взаимной верификации сведений ЕГРН и РФИ", - приводит Счетная палата комментарий Росимущества на опубликованный отчет.

https://ria.ru/20230412/krym-1864809442.html

https://ria.ru/20230321/efimov-1859415542.html

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экономика, россия, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)