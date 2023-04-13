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Счетная палата нашла земли с отрицательной площадью - РИА Новости, 13.04.2023
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00:16 13.04.2023 (обновлено: 00:19 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/ploschad-1864934662.html
Счетная палата нашла земли с отрицательной площадью
Счетная палата нашла земли с отрицательной площадью - РИА Новости, 13.04.2023
Счетная палата нашла земли с отрицательной площадью
Счетная палата обнаружила в Реестре федерального имущества (РФИ) шесть земельных участков, площадь которых имеет отрицательную величину, составляющую в общей... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T00:16
2023-04-13T00:19
экономика
россия
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Счетная палата обнаружила в Реестре федерального имущества (РФИ) шесть земельных участков, площадь которых имеет отрицательную величину, составляющую в общей сложности минус 619 тысяч квадратных метров. Соответствующие цифры приводятся в опубликованном в четверг отчете аудиторов о проверке полноты и достоверности сведений в государственных информационных системах. Такую аномалию в Счетной палате объяснили низким качеством данных РФИ в отношении характеристик объекта учета. В частности, аудиторы указывают, что из 565,2 тысячи федеральных земельных участков (ФЗУ), зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), только 244,7 участка внесены в РФИ. Из них в отношении 10,3 тысячи участков общей площадью 8,6 миллиона гектаров отсутствуют достоверные сведения о регистрации права собственности РФ, 1,2 тысячи участков общей площадью 416,9 тысячи гектаров не имеют сведений о кадастровых номерах, 146 участков общей площадью 21,8 тысячи гектаров указаны без адреса. Счетная палата отмечает, что информация о земле и расположенных на ней объектах недвижимости сейчас содержится более чем в 10 федеральных информационных ресурсах, а также во множестве региональных и местных реестров. "Основная проблема заключается в ведомственной разобщенности государственных информационных ресурсов и отсутствии единых принципов формирования сведений о земле", - говорится в отчете. В качестве решения аудиторы предложили принять ЕГРН за эталонную систему учета земельных участков и сверить с ней данные иных информационных ресурсов в этой сфере. Однако в Росимуществе такое предложение назвали невозможным для реализации, поскольку на сегодня ни одна из существующих систем учета не лишена недостатков. "Более перспективным нам представляется путь взаимной верификации сведений ЕГРН и РФИ", - приводит Счетная палата комментарий Росимущества на опубликованный отчет.
https://ria.ru/20230412/krym-1864809442.html
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экономика, россия, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Экономика, Россия, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Счетная палата нашла земли с отрицательной площадью

Счетная палата нашла в Реестре федерального имущества земли с отрицательной площадью

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Счетная палата обнаружила в Реестре федерального имущества (РФИ) шесть земельных участков, площадь которых имеет отрицательную величину, составляющую в общей сложности минус 619 тысяч квадратных метров. Соответствующие цифры приводятся в опубликованном в четверг отчете аудиторов о проверке полноты и достоверности сведений в государственных информационных системах.
Такую аномалию в Счетной палате объяснили низким качеством данных РФИ в отношении характеристик объекта учета.
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В частности, аудиторы указывают, что из 565,2 тысячи федеральных земельных участков (ФЗУ), зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), только 244,7 участка внесены в РФИ. Из них в отношении 10,3 тысячи участков общей площадью 8,6 миллиона гектаров отсутствуют достоверные сведения о регистрации права собственности РФ, 1,2 тысячи участков общей площадью 416,9 тысячи гектаров не имеют сведений о кадастровых номерах, 146 участков общей площадью 21,8 тысячи гектаров указаны без адреса.
«
"В отношении шести ФЗУ указана отрицательная площадь (совокупно – 619,1 тысячи квадратных метров), в отношении пяти ФЗУ – площадь не указана. Кадастровая стоимость 10,291 тысячи ФЗУ общей площадью 73,267 миллиона гектаров не указана, либо указана в размере менее 10 тысяч рублей", – говорится в документе.
Счетная палата отмечает, что информация о земле и расположенных на ней объектах недвижимости сейчас содержится более чем в 10 федеральных информационных ресурсах, а также во множестве региональных и местных реестров. "Основная проблема заключается в ведомственной разобщенности государственных информационных ресурсов и отсутствии единых принципов формирования сведений о земле", - говорится в отчете.
В качестве решения аудиторы предложили принять ЕГРН за эталонную систему учета земельных участков и сверить с ней данные иных информационных ресурсов в этой сфере.
Однако в Росимуществе такое предложение назвали невозможным для реализации, поскольку на сегодня ни одна из существующих систем учета не лишена недостатков. "Более перспективным нам представляется путь взаимной верификации сведений ЕГРН и РФИ", - приводит Счетная палата комментарий Росимущества на опубликованный отчет.
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ЭкономикаРоссияФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
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