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Жителей Владивостока попросили не открывать окна из-за песка пустыни - РИА Новости, 13.04.2023
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16:09 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/pesok-1865094028.html
Жителей Владивостока попросили не открывать окна из-за песка пустыни
Жителей Владивостока попросили не открывать окна из-за песка пустыни - РИА Новости, 13.04.2023
Жителей Владивостока попросили не открывать окна из-за песка пустыни
Специалисты призвали жителей Владивостока не открывать окна и максимально сократить время пребывания детей на улице из-за превышения в воздухе вредных веществ,... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T16:09
2023-04-13T16:09
владивосток
китай
монголия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
приморский край
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 13 апр – РИА Новости. Специалисты призвали жителей Владивостока не открывать окна и максимально сократить время пребывания детей на улице из-за превышения в воздухе вредных веществ, сообщает управление Роспотребнадзора по Приморскому краю. Во вторник в Приморье прошел дождь, местами снег с дождем. Утром в среду местные жители в соцсетях делились фото своих автомобилей и окон, которые после осадков стали необычно грязными. Пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков сообщал РИА Новости, что это последствия переноса пыли и песка с запада, с районов Китая и Монголии, в частности, пустыни Гоби, которому способствовали северо-западные ветры. "На 13.04.2023 года на территории Владивостока регистрируется превышение предельно-допустимой концентрации взвешенных веществ в атмосферном воздухе в 1,3-1,5 раза на территории Покровского парка и в районе станции Санаторная... Рекомендуем жителям Владивостока не открывать окна для проветривания и максимально сократить пребывание детей на улице", - говорится в сообщении. Как уточнил РИА Новости представитель ведомства, причиной превышения взвешенных веществ стала, "вероятно, пыльная буря" из Китая и Монголии. По данным Роспотребнадзора, на остальной территории Приморья подобного превышения не регистрируется, содержание продуктов горения (оксид серы, оксид азота, оксид углерода) в воздухе остается "в пределах допустимых концентраций". Региональное управление Роспотребнадзора 12 апреля информировало о проведении 15 исследований атмосферного воздуха в контрольных точках во Владивостоке, Артеме, Уссурийске. Содержание взвешенных веществ в атмосферном воздухе оказались в пределах допустимых концентраций.
https://ria.ru/20221118/dozhdi-1832635598.html
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владивосток, китай, монголия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), приморский край, россия
Владивосток, Китай, Монголия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Приморский край, Россия
Жителей Владивостока попросили не открывать окна из-за песка пустыни

Жителей Владивостока просят не открывать окна из-за загрязнения воздуха пылью пустыни Гоби

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРусский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке
Русский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Русский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 апр – РИА Новости. Специалисты призвали жителей Владивостока не открывать окна и максимально сократить время пребывания детей на улице из-за превышения в воздухе вредных веществ, сообщает управление Роспотребнадзора по Приморскому краю.
Во вторник в Приморье прошел дождь, местами снег с дождем. Утром в среду местные жители в соцсетях делились фото своих автомобилей и окон, которые после осадков стали необычно грязными. Пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков сообщал РИА Новости, что это последствия переноса пыли и песка с запада, с районов Китая и Монголии, в частности, пустыни Гоби, которому способствовали северо-западные ветры.
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"На 13.04.2023 года на территории Владивостока регистрируется превышение предельно-допустимой концентрации взвешенных веществ в атмосферном воздухе в 1,3-1,5 раза на территории Покровского парка и в районе станции Санаторная... Рекомендуем жителям Владивостока не открывать окна для проветривания и максимально сократить пребывание детей на улице", - говорится в сообщении.
Как уточнил РИА Новости представитель ведомства, причиной превышения взвешенных веществ стала, "вероятно, пыльная буря" из Китая и Монголии.
По данным Роспотребнадзора, на остальной территории Приморья подобного превышения не регистрируется, содержание продуктов горения (оксид серы, оксид азота, оксид углерода) в воздухе остается "в пределах допустимых концентраций".
Региональное управление Роспотребнадзора 12 апреля информировало о проведении 15 исследований атмосферного воздуха в контрольных точках во Владивостоке, Артеме, Уссурийске. Содержание взвешенных веществ в атмосферном воздухе оказались в пределах допустимых концентраций.
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