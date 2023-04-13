Жителей Владивостока попросили не открывать окна из-за песка пустыни
Жителей Владивостока просят не открывать окна из-за загрязнения воздуха пылью пустыни Гоби
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРусский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке
Русский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 апр – РИА Новости. Специалисты призвали жителей Владивостока не открывать окна и максимально сократить время пребывания детей на улице из-за превышения в воздухе вредных веществ, сообщает управление Роспотребнадзора по Приморскому краю.
Во вторник в Приморье прошел дождь, местами снег с дождем. Утром в среду местные жители в соцсетях делились фото своих автомобилей и окон, которые после осадков стали необычно грязными. Пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков сообщал РИА Новости, что это последствия переноса пыли и песка с запада, с районов Китая и Монголии, в частности, пустыни Гоби, которому способствовали северо-западные ветры.
"На 13.04.2023 года на территории Владивостока регистрируется превышение предельно-допустимой концентрации взвешенных веществ в атмосферном воздухе в 1,3-1,5 раза на территории Покровского парка и в районе станции Санаторная... Рекомендуем жителям Владивостока не открывать окна для проветривания и максимально сократить пребывание детей на улице", - говорится в сообщении.
Как уточнил РИА Новости представитель ведомства, причиной превышения взвешенных веществ стала, "вероятно, пыльная буря" из Китая и Монголии.
По данным Роспотребнадзора, на остальной территории Приморья подобного превышения не регистрируется, содержание продуктов горения (оксид серы, оксид азота, оксид углерода) в воздухе остается "в пределах допустимых концентраций".
Региональное управление Роспотребнадзора 12 апреля информировало о проведении 15 исследований атмосферного воздуха в контрольных точках во Владивостоке, Артеме, Уссурийске. Содержание взвешенных веществ в атмосферном воздухе оказались в пределах допустимых концентраций.