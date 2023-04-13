https://ria.ru/20230413/pesok-1865094028.html

Жителей Владивостока попросили не открывать окна из-за песка пустыни

Жителей Владивостока попросили не открывать окна из-за песка пустыни - РИА Новости, 13.04.2023

Жителей Владивостока попросили не открывать окна из-за песка пустыни

Специалисты призвали жителей Владивостока не открывать окна и максимально сократить время пребывания детей на улице из-за превышения в воздухе вредных веществ,... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T16:09

2023-04-13T16:09

2023-04-13T16:09

владивосток

китай

монголия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

приморский край

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 13 апр – РИА Новости. Специалисты призвали жителей Владивостока не открывать окна и максимально сократить время пребывания детей на улице из-за превышения в воздухе вредных веществ, сообщает управление Роспотребнадзора по Приморскому краю. Во вторник в Приморье прошел дождь, местами снег с дождем. Утром в среду местные жители в соцсетях делились фото своих автомобилей и окон, которые после осадков стали необычно грязными. Пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков сообщал РИА Новости, что это последствия переноса пыли и песка с запада, с районов Китая и Монголии, в частности, пустыни Гоби, которому способствовали северо-западные ветры. "На 13.04.2023 года на территории Владивостока регистрируется превышение предельно-допустимой концентрации взвешенных веществ в атмосферном воздухе в 1,3-1,5 раза на территории Покровского парка и в районе станции Санаторная... Рекомендуем жителям Владивостока не открывать окна для проветривания и максимально сократить пребывание детей на улице", - говорится в сообщении. Как уточнил РИА Новости представитель ведомства, причиной превышения взвешенных веществ стала, "вероятно, пыльная буря" из Китая и Монголии. По данным Роспотребнадзора, на остальной территории Приморья подобного превышения не регистрируется, содержание продуктов горения (оксид серы, оксид азота, оксид углерода) в воздухе остается "в пределах допустимых концентраций". Региональное управление Роспотребнадзора 12 апреля информировало о проведении 15 исследований атмосферного воздуха в контрольных точках во Владивостоке, Артеме, Уссурийске. Содержание взвешенных веществ в атмосферном воздухе оказались в пределах допустимых концентраций.

https://ria.ru/20221118/dozhdi-1832635598.html

https://ria.ru/20230410/dtp-1864141169.html

владивосток

китай

монголия

приморский край

россия

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владивосток, китай, монголия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), приморский край, россия