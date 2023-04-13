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Песков усомнился в данных американских документов о борьбе ФСБ и Минобороны - РИА Новости, 13.04.2023
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13:33 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/peskov-1865037821.html
Песков усомнился в данных американских документов о борьбе ФСБ и Минобороны
Песков усомнился в данных американских документов о борьбе ФСБ и Минобороны - РИА Новости, 13.04.2023
Песков усомнился в данных американских документов о борьбе ФСБ и Минобороны
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подверг сомнению достоверность данных из утекших американских секретных документов о якобы внутрироссийской борьбе... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T13:33
2023-04-13T13:33
дмитрий песков
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
политика
сша
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подверг сомнению достоверность данных из утекших американских секретных документов о якобы внутрироссийской борьбе ФСБ и министерства обороны РФ. "Я не знаю, на чем основываются такие сообщения, готов подвернуть сомнению их достоверность и понимание автора сути происходящего внутри России", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли в Кремле прокомментировать новые данные из американских секретных документов о якобы борьбе между российскими ФСБ и Минобороны.
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дмитрий песков, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), политика, сша, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
Дмитрий Песков, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Политика, США, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Песков усомнился в данных американских документов о борьбе ФСБ и Минобороны

Песков подверг сомнению данные из американских документов о борьбе ФСБ и Минобороны России

© POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подверг сомнению достоверность данных из утекших американских секретных документов о якобы внутрироссийской борьбе ФСБ и министерства обороны РФ.
"Я не знаю, на чем основываются такие сообщения, готов подвернуть сомнению их достоверность и понимание автора сути происходящего внутри России", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли в Кремле прокомментировать новые данные из американских секретных документов о якобы борьбе между российскими ФСБ и Минобороны.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Утечку документов могли согласовать с Вашингтоном, считает экс-агент ФБР
Вчера, 08:17
 
Дмитрий ПесковРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПолитикаСШАВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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