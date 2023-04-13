https://ria.ru/20230413/peskov-1865037821.html

Песков усомнился в данных американских документов о борьбе ФСБ и Минобороны

Песков усомнился в данных американских документов о борьбе ФСБ и Минобороны - РИА Новости, 13.04.2023

Песков усомнился в данных американских документов о борьбе ФСБ и Минобороны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подверг сомнению достоверность данных из утекших американских секретных документов о якобы внутрироссийской борьбе... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T13:33

2023-04-13T13:33

2023-04-13T13:33

дмитрий песков

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

политика

сша

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подверг сомнению достоверность данных из утекших американских секретных документов о якобы внутрироссийской борьбе ФСБ и министерства обороны РФ. "Я не знаю, на чем основываются такие сообщения, готов подвернуть сомнению их достоверность и понимание автора сути происходящего внутри России", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли в Кремле прокомментировать новые данные из американских секретных документов о якобы борьбе между российскими ФСБ и Минобороны.

https://ria.ru/20230413/utechka-1864956115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дмитрий песков, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), политика, сша, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)