https://ria.ru/20230413/peregovory-1864951774.html

США не ожидают мирных переговоров России и Украины в 2023 году, пишут СМИ

США не ожидают мирных переговоров России и Украины в 2023 году, пишут СМИ - РИА Новости, 13.04.2023

США не ожидают мирных переговоров России и Украины в 2023 году, пишут СМИ

США не ожидают проведения мирных переговоров между Россией и Украиной в этом году, сообщает газета Washington Post со ссылкой на оценку разведуправления... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T07:13

2023-04-13T07:13

2023-04-13T08:48

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россия

москва

киев

владимир зеленский

дмитрий песков

василий небензя

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. США не ожидают проведения мирных переговоров между Россией и Украиной в этом году, сообщает газета Washington Post со ссылкой на оценку разведуправления американского минобороны. "Переговоры о прекращении конфликта маловероятны в течение 2023 года при всех рассмотренных сценариях", - говорится в документе, который в числе других секретных материалов появился ранее в сети. Отмечается, что такая оценка основана на данных по "численности войск, вооружения и техники каждой из сторон". Неназванный американский чиновник, к которому издание обратилось за комментарием, заявил, что решение о том, когда начинать переговоры, зависит от Владимира Зеленского и украинского народа. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230406/peregovory-1863383910.html

https://ria.ru/20230326/peregovory-1860782422.html

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в мире, россия, москва, киев, владимир зеленский, дмитрий песков, василий небензя