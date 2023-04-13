https://ria.ru/20230413/pentagon-1865124981.html
СМИ: ФБР сузило круг подозреваемых в причастности к утечке из Пентагона
СМИ: ФБР сузило круг подозреваемых в причастности к утечке из Пентагона - РИА Новости, 13.04.2023
СМИ: ФБР сузило круг подозреваемых в причастности к утечке из Пентагона
Федеральное бюро расследований США сузило круг лиц, подозреваемых в ответственности за утечку секретных данных Пентагона, и проводит допросы, сообщает телеканал РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T17:41
2023-04-13T17:41
2023-04-13T23:46
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утечка материалов пентагона
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Федеральное бюро расследований США сузило круг лиц, подозреваемых в ответственности за утечку секретных данных Пентагона, и проводит допросы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники."Хотя есть большое число людей, у которых был доступ к документам, следователи смогли сфокусироваться на меньшем числе для более внимательного изучения благодаря... следу, оставленному человеком, выложившим документы", - говорится в материале телеканала.Источники также заявили, что следователи готовят дело для предоставления обвинению.В ФБР полагают, что близки к установлению источника утечки документов. Отмечается, что дело ФБР может продвинуться быстрее, чем оценки самого Пентагона.Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что ФБР использует зацепки на опубликованных фото, которые могли бы помочь уголовному расследованию. При этом не исключается, что фото могли быть сделаны так, чтобы сбить с толку следствие.Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. Минюст ведет уголовное расследование случившегося.
https://ria.ru/20230413/utechka-1865078903.html
https://ria.ru/20230410/utechka-1864187715.html
https://ria.ru/20230411/utechki-1864312563.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны сша, фбр, в мире, россия, сша, нато, утечка материалов пентагона
Министерство обороны США, ФБР, В мире, Россия, США, НАТО, Утечка материалов Пентагона
СМИ: ФБР сузило круг подозреваемых в причастности к утечке из Пентагона
CNN: ФБР сузило круг подозреваемых в причастности к утечке секретных документов Пентагона
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости.
Федеральное бюро расследований США сузило круг лиц, подозреваемых в ответственности за утечку секретных данных Пентагона, и проводит допросы, сообщает телеканал CNN
со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
"Хотя есть большое число людей, у которых был доступ к документам, следователи смогли сфокусироваться на меньшем числе для более внимательного изучения благодаря... следу, оставленному человеком, выложившим документы", - говорится в материале телеканала.
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Источники также заявили, что следователи готовят дело для предоставления обвинению.
В ФБР полагают, что близки к установлению источника утечки документов. Отмечается, что дело ФБР может продвинуться быстрее, чем оценки самого Пентагона.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что ФБР использует зацепки на опубликованных фото, которые могли бы помочь уголовному расследованию. При этом не исключается, что фото могли быть сделаны так, чтобы сбить с толку следствие.
В Китае раскрыли, кому нужна утечка документов Пентагона об Украине
Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России
Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США
и НАТО
прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. Минюст ведет уголовное расследование случившегося.
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