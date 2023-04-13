https://ria.ru/20230413/pentagon-1865051825.html

Австрийский полковник: утечка данных станет решающей в конфликте на Украине

Австрийский полковник: утечка данных станет решающей в конфликте на Украине - РИА Новости, 13.04.2023

Австрийский полковник: утечка данных станет решающей в конфликте на Украине

Публикация секретных данных Пентагона может радикально повлиять на исход конфликта на Украине, приводит австрийское издание Exxpress слова полковника Маркуса... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T14:16

2023-04-13T14:16

2023-04-13T23:46

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киев

владимир путин

министерство обороны сша

утечка материалов пентагона

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Публикация секретных данных Пентагона может радикально повлиять на исход конфликта на Украине, приводит австрийское издание Exxpress слова полковника Маркуса Рейснера."Утечка информации является фатальной для США и может иметь решающее значение в конфликте", — сказал он.По его словам, из-за этого слива вскрылся факт слежки США за союзниками и обозначились безрадостные для Киева перспективы."Это плохая новость для Вашингтона. В конце концов это как бы подтверждает, что документы не фальсифицированы Москвой. Таким образом, можно предположить, что содержание многих резонансных документов соответствует действительности", — заявил Рейнснер.Кроме того, отмечает издание, оказавшиеся в Сети документы подтверждают, что британский спецназ уже находится на Украине, а к началу мая у ВСУ закончатся зенитные ракеты, к тому же такая утечка подрывает доверие союзников к США.На этой неделе Exxpress писал, что отсутствие у Кремля планов проводить новую волну частичной мобилизации должно вызывать сильную тревогу в Киеве, так как это означает, что Владимир Путин и его команда контролируют ситуацию на фронте.

https://ria.ru/20230413/pentagon-1864945179.html

https://ria.ru/20230412/utechka-1864802248.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, киев, владимир путин, министерство обороны сша, утечка материалов пентагона