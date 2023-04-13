https://ria.ru/20230413/pentagon-1865051825.html
Австрийский полковник: утечка данных станет решающей в конфликте на Украине
Австрийский полковник: утечка данных станет решающей в конфликте на Украине - РИА Новости, 13.04.2023
Австрийский полковник: утечка данных станет решающей в конфликте на Украине
Публикация секретных данных Пентагона может радикально повлиять на исход конфликта на Украине, приводит австрийское издание Exxpress слова полковника Маркуса... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T14:16
2023-04-13T14:16
2023-04-13T23:46
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министерство обороны сша
утечка материалов пентагона
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Публикация секретных данных Пентагона может радикально повлиять на исход конфликта на Украине, приводит австрийское издание Exxpress слова полковника Маркуса Рейснера."Утечка информации является фатальной для США и может иметь решающее значение в конфликте", — сказал он.По его словам, из-за этого слива вскрылся факт слежки США за союзниками и обозначились безрадостные для Киева перспективы."Это плохая новость для Вашингтона. В конце концов это как бы подтверждает, что документы не фальсифицированы Москвой. Таким образом, можно предположить, что содержание многих резонансных документов соответствует действительности", — заявил Рейнснер.Кроме того, отмечает издание, оказавшиеся в Сети документы подтверждают, что британский спецназ уже находится на Украине, а к началу мая у ВСУ закончатся зенитные ракеты, к тому же такая утечка подрывает доверие союзников к США.На этой неделе Exxpress писал, что отсутствие у Кремля планов проводить новую волну частичной мобилизации должно вызывать сильную тревогу в Киеве, так как это означает, что Владимир Путин и его команда контролируют ситуацию на фронте.
https://ria.ru/20230413/pentagon-1864945179.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир путин, министерство обороны сша, утечка материалов пентагона
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Путин, Министерство обороны США, Утечка материалов Пентагона
Австрийский полковник: утечка данных станет решающей в конфликте на Украине
Exxpress: полковник Рейснер счел утечку данных Пентагона решающей в конфликте на Украине
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости
. Публикация секретных данных Пентагона может радикально повлиять на исход конфликта на Украине, приводит австрийское издание Exxpress
слова полковника Маркуса Рейснера.
"Утечка информации является фатальной для США и может иметь решающее значение в конфликте", — сказал он.
По его словам, из-за этого слива вскрылся факт слежки США за союзниками и обозначились безрадостные для Киева перспективы.
"Это плохая новость для Вашингтона. В конце концов это как бы подтверждает, что документы не фальсифицированы Москвой. Таким образом, можно предположить, что содержание многих резонансных документов соответствует действительности", — заявил Рейнснер.
Пентагон не знает, сколько еще информации будет "слито", пишет The Times
Кроме того, отмечает издание, оказавшиеся в Сети документы подтверждают, что британский спецназ уже находится на Украине, а к началу мая у ВСУ закончатся зенитные ракеты, к тому же такая утечка подрывает доверие союзников к США.
На этой неделе Exxpress писал, что отсутствие у Кремля планов проводить новую волну частичной мобилизации должно вызывать сильную тревогу в Киеве, так как это означает, что Владимир Путин и его команда контролируют ситуацию на фронте.
СМИ рассказали о содержании секретных материалов Пентагона, попавших в Сеть