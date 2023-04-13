https://ria.ru/20230413/pentagon-1864945179.html
Пентагон не знает, сколько еще информации будет "слито", пишет Times
Пентагон не знает, сколько еще информации будет "слито", пишет Times - РИА Новости, 13.04.2023
Пентагон не знает, сколько еще информации будет "слито", пишет Times
Пентагон не знает, какой объем информации еще может быть опубликован на основании секретных американских документов, которые "утекли" в сеть, сообщает... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T04:19
2023-04-13T04:19
2023-04-13T23:48
в мире
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сша
дмитрий песков
пентагон
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утечка материалов пентагона
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пентагон не знает, какой объем информации еще может быть опубликован на основании секретных американских документов, которые "утекли" в сеть, сообщает британская газета Times со ссылкой на источник в области безопасности. "Пентагон сам не знает, что еще вылезет. Это действительно вызывает беспокойство, и может произойти еще больше разоблачений, прежде чем им удастся закрыть это дело", - заявил источник газеты. Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. Минюст ведет уголовное расследование случившегося.
https://ria.ru/20230413/utechka-1864944204.html
https://ria.ru/20230413/bayden-1864937186.html
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в мире, россия, сша, дмитрий песков, пентагон, нато, утечка материалов пентагона
В мире, Россия, США, Дмитрий Песков, Пентагон, НАТО, Утечка материалов Пентагона
Пентагон не знает, сколько еще информации будет "слито", пишет Times
Times: Пентагон не знает, сколько еще информации будет опубликовано из-за утечки