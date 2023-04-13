https://ria.ru/20230413/paskha-1864942921.html

Опрос показал, сколько россиян будут праздновать Пасху

Опрос показал, сколько россиян будут праздновать Пасху - РИА Новости, 13.04.2023

Опрос показал, сколько россиян будут праздновать Пасху

Большинство россиян (83%) будут праздновать Пасху, больше половины (54%) приготовят пасхальные блюда, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T03:13

2023-04-13T03:13

2023-04-13T03:15

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Большинство россиян (83%) будут праздновать Пасху, больше половины (54%) приготовят пасхальные блюда, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Пасху готовятся праздновать большинство россиян - 83%. Больше половины (54%) будут готовить пасхальные блюда, 38% примут гостей или сами пойдут в гости, 19% будут освящать куличи и яйца в церкви, 17% поедут на кладбище, 8% сделают подарки близким, а еще 6% пойдут ко всенощной. Только 16% признались, что не будут праздновать Пасху. Чаще так говорили люди от 25 до 34 лет (26%) и люди от 18 до 24 лет (25%). Чаще о таком решении заявляли мужчины, чем женщины: 22% против 11%. Всероссийский телефонный опрос " ВЦИОМ-Спутник" проведен 9 апреля. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20230412/ogon-1864834195.html

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общество, россия, вциом, пасха