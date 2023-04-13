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Феликс Евтушенков вышел из совета директоров Ozon - РИА Новости, 13.04.2023
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19:26 13.04.2023 (обновлено: 19:33 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/ozon-1865166365.html
Феликс Евтушенков вышел из совета директоров Ozon
Феликс Евтушенков вышел из совета директоров Ozon - РИА Новости, 13.04.2023
Феликс Евтушенков вышел из совета директоров Ozon
Попавший под санкции Великобритании Феликс Евтушенков вышел из состава совета директоров Ozon с 11 апреля, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T19:26
2023-04-13T19:33
великобритания
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ozon
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Попавший под санкции Великобритании Феликс Евтушенков вышел из состава совета директоров Ozon с 11 апреля, сообщает пресс-служба компании."Ozon Holdings PLC объявляет о том, что Феликс Евтушенков вышел из состава Совета директоров Ozon с 11 апреля 2023 года в связи с введением Великобританией персональных санкций против него. В ближайшее время это место останется вакантным",- говорится в сообщении.Ozon Holdings PLC и ее дочерние компании в настоящее время не находятся под санкциями со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов, Великобритании или каких-либо других юрисдикций, отмечается в релизе.
https://ria.ru/20230315/ozon-1858039478.html
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Феликс Евтушенков вышел из совета директоров Ozon

Попавший под санкции Британии Феликс Евтушенков вышел из совета директоров Ozon

© РИА Новости / Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкФеликс Евтушенков
Феликс Евтушенков - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Феликс Евтушенков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Попавший под санкции Великобритании Феликс Евтушенков вышел из состава совета директоров Ozon с 11 апреля, сообщает пресс-служба компании.
"Ozon Holdings PLC объявляет о том, что Феликс Евтушенков вышел из состава Совета директоров Ozon с 11 апреля 2023 года в связи с введением Великобританией персональных санкций против него. В ближайшее время это место останется вакантным",- говорится в сообщении.
Ozon Holdings PLC и ее дочерние компании в настоящее время не находятся под санкциями со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов, Великобритании или каких-либо других юрисдикций, отмечается в релизе.
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