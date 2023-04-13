https://ria.ru/20230413/ozon-1865166365.html

Феликс Евтушенков вышел из совета директоров Ozon

Феликс Евтушенков вышел из совета директоров Ozon - РИА Новости, 13.04.2023

Феликс Евтушенков вышел из совета директоров Ozon

Попавший под санкции Великобритании Феликс Евтушенков вышел из состава совета директоров Ozon с 11 апреля, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T19:26

2023-04-13T19:26

2023-04-13T19:33

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Попавший под санкции Великобритании Феликс Евтушенков вышел из состава совета директоров Ozon с 11 апреля, сообщает пресс-служба компании."Ozon Holdings PLC объявляет о том, что Феликс Евтушенков вышел из состава Совета директоров Ozon с 11 апреля 2023 года в связи с введением Великобританией персональных санкций против него. В ближайшее время это место останется вакантным",- говорится в сообщении.Ozon Holdings PLC и ее дочерние компании в настоящее время не находятся под санкциями со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов, Великобритании или каких-либо других юрисдикций, отмечается в релизе.

https://ria.ru/20230315/ozon-1858039478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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