https://ria.ru/20230413/ozon-1865166365.html
Феликс Евтушенков вышел из совета директоров Ozon
Феликс Евтушенков вышел из совета директоров Ozon - РИА Новости, 13.04.2023
Феликс Евтушенков вышел из совета директоров Ozon
Попавший под санкции Великобритании Феликс Евтушенков вышел из состава совета директоров Ozon с 11 апреля, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T19:26
2023-04-13T19:26
2023-04-13T19:33
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Попавший под санкции Великобритании Феликс Евтушенков вышел из состава совета директоров Ozon с 11 апреля, сообщает пресс-служба компании."Ozon Holdings PLC объявляет о том, что Феликс Евтушенков вышел из состава Совета директоров Ozon с 11 апреля 2023 года в связи с введением Великобританией персональных санкций против него. В ближайшее время это место останется вакантным",- говорится в сообщении.Ozon Holdings PLC и ее дочерние компании в настоящее время не находятся под санкциями со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов, Великобритании или каких-либо других юрисдикций, отмечается в релизе.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Феликс Евтушенков вышел из совета директоров Ozon
Попавший под санкции Британии Феликс Евтушенков вышел из совета директоров Ozon