https://ria.ru/20230413/otdykh-1865172341.html
Туроператор назвал страны, которые станут альтернативой Турции для россиян
Туроператор назвал страны, которые станут альтернативой Турции для россиян - РИА Новости, 13.04.2023
Туроператор назвал страны, которые станут альтернативой Турции для россиян
Традиционные направления зимнего отдыха – Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Мальдивы – этим летом станут для россиян альтернативой Турции, в эти страны в РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T20:00
2023-04-13T20:00
2023-04-13T20:00
туризм
новости - туризм
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таиланд
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куда можно лететь
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Традиционные направления зимнего отдыха – Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Мальдивы – этим летом станут для россиян альтернативой Турции, в эти страны в основном полетят бюджетные туристы, заявил гендиректор "Русского Экспресса" Тарас Кобищанов. Ранее в четверг на мероприятии "День "Русского Экспресса" он сообщил, что Турция по итогам 2023 года может не досчитаться двух миллионов российских туристов из-за роста цен на отдых. По данным главы компании, стоимость отдыха там выросла в несколько раз. "Мальдивы зимой и летом – совершенно разная клиентура. Более состоятельные туристы едут в сезон, а летом летят бюджетные. Это относится и к Эмиратам, и к Таиланду. Поэтому для туристов, которые привыкли к путевкам за 200 тысяч рублей, что сейчас стоят 300-400 тысяч рублей, появляется альтернатива", – сказал Кобищанов. По его словам, заменой дорогой Турции могут стать и европейские курорты с пересадкой в Кувейте, Турции или ОАЭ ввиду того, что стоимость в объектах размещения, например, на Кипре, остается на уровне 2019 года.
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РИА Новости
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новости - туризм, турция, таиланд, мальдивы, куда можно лететь, туризм, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Таиланд, Мальдивы, куда можно лететь, Туризм, Отдых на море
Туроператор назвал страны, которые станут альтернативой Турции для россиян
Мальдивы, Таиланд и ОАЭ станут этим летом для россиян альтернативой Турции
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Традиционные направления зимнего отдыха – Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Мальдивы – этим летом станут для россиян альтернативой Турции, в эти страны в основном полетят бюджетные туристы, заявил гендиректор "Русского Экспресса" Тарас Кобищанов.
Ранее в четверг на мероприятии "День "Русского Экспресса" он сообщил, что Турция по итогам 2023 года может не досчитаться двух миллионов российских туристов из-за роста цен на отдых. По данным главы компании, стоимость отдыха там выросла в несколько раз.
"Мальдивы зимой и летом – совершенно разная клиентура. Более состоятельные туристы едут в сезон, а летом летят бюджетные. Это относится и к Эмиратам, и к Таиланду. Поэтому для туристов, которые привыкли к путевкам за 200 тысяч рублей, что сейчас стоят 300-400 тысяч рублей, появляется альтернатива", – сказал Кобищанов.
По его словам, заменой дорогой Турции могут стать и европейские курорты с пересадкой в Кувейте
, Турции или ОАЭ
ввиду того, что стоимость в объектах размещения, например, на Кипре
, остается на уровне 2019 года.
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