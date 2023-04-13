https://ria.ru/20230413/obvineniya-1865172881.html
МИД Азербайджана назвал обвинения Пашиняна в адрес страны неприемлемыми
МИД Азербайджана назвал обвинения Пашиняна в адрес страны неприемлемыми - РИА Новости, 13.04.2023
МИД Азербайджана назвал обвинения Пашиняна в адрес страны неприемлемыми
МИД Азербайджана назвал неприемлемыми обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес Баку. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T20:00
2023-04-13T20:00
2023-04-13T20:00
в мире
азербайджан
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баку
никол пашинян
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БАКУ, 13 апр – РИА Новости. МИД Азербайджана назвал неприемлемыми обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес Баку. Ранее в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на заседании правительства о готовности своей страны к зеркальному отводу войск от границы 1991 года. Пашинян также добавил, что "такие действия вытекают из логики пражских трехсторонних и сочинских четырехсторонних договоренностей". "Совершенно неприемлемо то, что в своем выступлении на заседании правительства 13 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в последней провокации на Лачинском направлении и в нарушении обязательств, взятых на себя в рамках пражской и сочинской встреч. То, что ссылаясь на распространенное накануне заявление Евросоюза, премьер-министр повторил идею использования в качестве основы для делимитации линии границы 1991 года, содержит ряд необъективных моментов", - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана. В документе также отмечается, что "вопреки трехстороннему заявлению Армения все еще... удерживает под оккупацией восемь сел Азербайджана". "В связи с этим премьер-министру (Пашиняну) следует сначала уточнить, что он имеет в виду под границами 1991 года. Непрекращающиеся претензии Армении к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана и то, что она не выводит свои войска с этих территорий, является наглядным примером серьезного нарушения Пражского и Сочинского соглашений и незаинтересованности Армении в мирном процессе", - отмечается в сообщении. В МИД Азербайджана вновь изложили требование к Еревану вернуться к переговорам по мирному соглашению, открыть коммуникации, выполнять свои обязательства, вытекающие из трехстороннего заявления, включая полный вывод войск с территории Азербайджана. Во вторник оборонные ведомства Армении и Азербайджана обменялись обвинениями по поводу инцидента в районе села Тех, расположенного у границы двух стран между городами Горис и Лачин. В Ереване заявили о четырех погибших армянских военных и шести раненых, в Баку – о четырех раненых и трех погибших военных.
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в мире, азербайджан, армения, баку, никол пашинян
В мире, Азербайджан, Армения, Баку, Никол Пашинян
МИД Азербайджана назвал обвинения Пашиняна в адрес страны неприемлемыми
МИД Азербайджана назвал обвинения премьера Армении Пашиняна в адрес страны неприемлемыми
БАКУ, 13 апр – РИА Новости. МИД Азербайджана назвал неприемлемыми обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес Баку.
Ранее в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на заседании правительства о готовности своей страны к зеркальному отводу войск от границы 1991 года. Пашинян также добавил, что "такие действия вытекают из логики пражских трехсторонних и сочинских четырехсторонних договоренностей".
"Совершенно неприемлемо то, что в своем выступлении на заседании правительства 13 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в последней провокации на Лачинском направлении и в нарушении обязательств, взятых на себя в рамках пражской и сочинской встреч. То, что ссылаясь на распространенное накануне заявление Евросоюза, премьер-министр повторил идею использования в качестве основы для делимитации линии границы 1991 года, содержит ряд необъективных моментов", - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
В документе также отмечается, что "вопреки трехстороннему заявлению Армения все еще... удерживает под оккупацией восемь сел Азербайджана". "В связи с этим премьер-министру (Пашиняну) следует сначала уточнить, что он имеет в виду под границами 1991 года. Непрекращающиеся претензии Армении к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана и то, что она не выводит свои войска с этих территорий, является наглядным примером серьезного нарушения Пражского и Сочинского соглашений и незаинтересованности Армении в мирном процессе", - отмечается в сообщении.
В МИД Азербайджана вновь изложили требование к Еревану вернуться к переговорам по мирному соглашению, открыть коммуникации, выполнять свои обязательства, вытекающие из трехстороннего заявления, включая полный вывод войск с территории Азербайджана.
Во вторник оборонные ведомства Армении и Азербайджана обменялись обвинениями по поводу инцидента в районе села Тех, расположенного у границы двух стран между городами Горис и Лачин. В Ереване заявили о четырех погибших армянских военных и шести раненых, в Баку – о четырех раненых и трех погибших военных.
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