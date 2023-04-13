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При обстреле Петровского района Донецка еще одна женщина получила ранение - РИА Новости, 13.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:54 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/obstrel-1865159156.html
При обстреле Петровского района Донецка еще одна женщина получила ранение
При обстреле Петровского района Донецка еще одна женщина получила ранение - РИА Новости, 13.04.2023
При обстреле Петровского района Донецка еще одна женщина получила ранение
Еще одна мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинский войск, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T18:54
2023-04-13T18:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Еще одна мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинский войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 апреля поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): - по улице Петровского, 233 "г" ранена женщина 1976 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о двух обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал, что не менее 5,7 тысячи абонентов остались без энергоснабжения в результате обстрела Петровского района Донецка. Позже представительство СЦКК сообщило о ранении женщины при обстреле города. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
петровский район
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в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
При обстреле Петровского района Донецка еще одна женщина получила ранение

СЦКК: при обстреле Петровского района Донецка получила ранение еще одна мирная жительница

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Еще одна мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинский войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 апреля поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): - по улице Петровского, 233 "г" ранена женщина 1976 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о двух обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал, что не менее 5,7 тысячи абонентов остались без энергоснабжения в результате обстрела Петровского района Донецка. Позже представительство СЦКК сообщило о ранении женщины при обстреле города.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
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