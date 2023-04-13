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При обстреле Петровского района Донецка еще одна женщина получила ранение
При обстреле Петровского района Донецка еще одна женщина получила ранение - РИА Новости, 13.04.2023
При обстреле Петровского района Донецка еще одна женщина получила ранение
Еще одна мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинский войск, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T18:54
2023-04-13T18:54
2023-04-13T18:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Еще одна мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинский войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 апреля поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): - по улице Петровского, 233 "г" ранена женщина 1976 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о двух обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал, что не менее 5,7 тысячи абонентов остались без энергоснабжения в результате обстрела Петровского района Донецка. Позже представительство СЦКК сообщило о ранении женщины при обстреле города. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
При обстреле Петровского района Донецка еще одна женщина получила ранение
СЦКК: при обстреле Петровского района Донецка получила ранение еще одна мирная жительница