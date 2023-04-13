https://ria.ru/20230413/obstrel-1865119852.html

Пожилой мужчина пострадал при обстреле Киевского района Донецка

Пожилой мужчина пострадал при обстреле Киевского района Донецка - РИА Новости, 13.04.2023

Пожилой мужчина пострадал при обстреле Киевского района Донецка

Пожилой мужчина пострадал при обстреле Киевского района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T17:24

2023-04-13T17:24

2023-04-13T17:24

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

киев

сцкк

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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Пожилой мужчина пострадал при обстреле Киевского района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 апреля поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Киевский район): по улице Сиверская, 12 пострадал мужчина 1940 года рождения", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html

донецк

донецкая народная республика

киев

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происшествия, донецк, донецкая народная республика, киев, сцкк