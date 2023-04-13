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Пожилой мужчина пострадал при обстреле Киевского района Донецка
Пожилой мужчина пострадал при обстреле Киевского района Донецка - РИА Новости, 13.04.2023
Пожилой мужчина пострадал при обстреле Киевского района Донецка
Пожилой мужчина пострадал при обстреле Киевского района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T17:24
2023-04-13T17:24
2023-04-13T17:24
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Пожилой мужчина пострадал при обстреле Киевского района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 апреля поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Киевский район): по улице Сиверская, 12 пострадал мужчина 1940 года рождения", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, киев, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Киев, СЦКК
Пожилой мужчина пострадал при обстреле Киевского района Донецка
Представительство ДНР: пожилой мужчина пострадал при обстреле Киевского района Донецка