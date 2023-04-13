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В ЛНР рассказали о последствиях обстрела ВСУ Сватово из HIMARS - РИА Новости, 13.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:18 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/obstrel-1865115030.html
В ЛНР рассказали о последствиях обстрела ВСУ Сватово из HIMARS
В ЛНР рассказали о последствиях обстрела ВСУ Сватово из HIMARS - РИА Новости, 13.04.2023
В ЛНР рассказали о последствиях обстрела ВСУ Сватово из HIMARS
Стадион "Нива" поврежден при обстреле Сватово украинскими войсками, также разрушена котельная больницы, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T17:18
2023-04-13T17:18
специальная военная операция на украине
сватово
луганская народная республика
сцкк
происшествия
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ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Стадион "Нива" поврежден при обстреле Сватово украинскими войсками, также разрушена котельная больницы, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщало о повреждении в результате обстрела здания центральной районной городской больницы. "В результате обстрела населенного пункта Сватово с применением РСЗО HIMARS (противником выпущено три ракеты типа M31 GMLRS) разрушена котельная Сватовской центральной районной многопрофильной больницы, повреждены административные здания больницы, а также стадион "Нива", - говорится в сообщении представительства.
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сватово, луганская народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Сватово, Луганская Народная Республика, СЦКК, Происшествия
В ЛНР рассказали о последствиях обстрела ВСУ Сватово из HIMARS

Представительство ЛНР: при обстреле ВСУ Сватово повредило стадион и котельную больницы

© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины г. Сватов
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины г. Сватов - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины г. Сватов
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ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Стадион "Нива" поврежден при обстреле Сватово украинскими войсками, также разрушена котельная больницы, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее представительство сообщало о повреждении в результате обстрела здания центральной районной городской больницы.
"В результате обстрела населенного пункта Сватово с применением РСЗО HIMARS (противником выпущено три ракеты типа M31 GMLRS) разрушена котельная Сватовской центральной районной многопрофильной больницы, повреждены административные здания больницы, а также стадион "Нива", - говорится в сообщении представительства.
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Специальная военная операция на УкраинеСватовоЛуганская Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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