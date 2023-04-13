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Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов - РИА Новости, 13.04.2023
Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов
Украинские войска в 15.25 мск обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T15:45
2023-04-13T15:45
2023-04-13T15:45
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска в 15.25 мск обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.25 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Уманское - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство в своем Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html
донецк
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов