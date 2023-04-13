https://ria.ru/20230413/obstrel-1865085662.html

Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов - РИА Новости, 13.04.2023

Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов

Украинские войска в 15.25 мск обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T15:45

2023-04-13T15:45

2023-04-13T15:45

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска в 15.25 мск обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.25 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Уманское - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство в своем Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html

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куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия