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Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 13.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:56 13.04.2023 (обновлено: 14:01 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/obstrel-1865044458.html
Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 13.04.2023
Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в 13.45 мск обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T13:56
2023-04-13T14:01
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
в мире
нато
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска в 13.45 мск обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.45 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
куйбышевский район
донецк
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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, в мире, нато
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, В мире, НАТО
Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка

СЦКК ДНР: украинские военные выпустили семь снарядов по Куйбышевскому району Донецка

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска в 13.45 мск обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.45 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКуйбышевский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККВ миреНАТО
 
 
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