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Украинские войска выпустили десять снарядов по Пантелеймоновке и Донецку - РИА Новости, 13.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:58 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/obstrel-1864950628.html
Украинские войска выпустили десять снарядов по Пантелеймоновке и Донецку
Украинские войска выпустили десять снарядов по Пантелеймоновке и Донецку - РИА Новости, 13.04.2023
Украинские войска выпустили десять снарядов по Пантелеймоновке и Донецку
Украинские войска выпустили 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Пантелеймоновке и Киевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T06:58
2023-04-13T06:58
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
сша
сцкк
нато
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Пантелеймоновке и Киевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05.40 - населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство в своем Telegram-канале. Кроме того, в 06.30 шесть снарядов калибром 155 миллиметров было выпущено по Киевскому району Донецка, добавили в ведомстве. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230413/obstrel-1864950499.html
донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, сша, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, США, СЦКК, НАТО
Украинские войска выпустили десять снарядов по Пантелеймоновке и Донецку

Украинские войска выпустили десять снарядов калибра 155 мм по Пантелеймоновке и Донецку

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК на месте обстрела рынка в Ворошиловском районе Донецка со стороны ВСУ
Сотрудник СЦКК на месте обстрела рынка в Ворошиловском районе Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Сотрудник СЦКК на месте обстрела рынка в Ворошиловском районе Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Пантелеймоновке и Киевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05.40 - населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство в своем Telegram-канале. Кроме того, в 06.30 шесть снарядов калибром 155 миллиметров было выпущено по Киевскому району Донецка, добавили в ведомстве.
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Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаСШАСЦККНАТО
 
 
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