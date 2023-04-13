Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Пантелеймоновки погибла женщина - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:55 13.04.2023 (обновлено: 10:30 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/obstrel-1864950499.html
При обстреле Пантелеймоновки погибла женщина
При обстреле Пантелеймоновки погибла женщина - РИА Новости, 13.04.2023
При обстреле Пантелеймоновки погибла женщина
Жертвой обстрела украинскими войсками села Пантелеймоновка в ДНР стала женщина, сообщил в Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T06:55
2023-04-13T10:30
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
горловка
иван приходько
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774019608_0:258:3181:2047_1920x0_80_0_0_abdf4a214dffeaa6f28b55fbc5fa8bed.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Жертвой обстрела украинскими войсками села Пантелеймоновка в ДНР стала женщина, сообщил в Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько. "Увы, раненная в результате украинской вооруженной агрессии жительница Пантелеймоновки скончалась от полученных травм. Светлая память", — написал он.По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ открыли огонь по Пантелеймоновке в 5:40, выпустив четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров.В целом за минувшие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 18 раз, выпустив 109 боеприпасов.
https://ria.ru/20230413/artemovsk-1864943644.html
донецкая народная республика
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774019608_452:0:3181:2047_1920x0_80_0_0_cffe26c3ea237771a7df0df820ccf678.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецкая народная республика, горловка, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Горловка, Иван Приходько
При обстреле Пантелеймоновки погибла женщина

Приходько: после обстрела украинскими войсками Пантелеймоновки погибла женщина

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМашины скорой помощи
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Машины скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Жертвой обстрела украинскими войсками села Пантелеймоновка в ДНР стала женщина, сообщил в Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько.
"Увы, раненная в результате украинской вооруженной агрессии жительница Пантелеймоновки скончалась от полученных травм. Светлая память", — написал он.
По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ открыли огонь по Пантелеймоновке в 5:40, выпустив четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров.
В целом за минувшие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 18 раз, выпустив 109 боеприпасов.
Артемовск - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
В Артемовске рассказали, как ВСУ поджигали дома для съемки видеосюжетов
Вчера, 03:35
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаГорловкаИван Приходько
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала