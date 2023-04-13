https://ria.ru/20230413/obstrel-1864950499.html
При обстреле Пантелеймоновки погибла женщина
При обстреле Пантелеймоновки погибла женщина - РИА Новости, 13.04.2023
При обстреле Пантелеймоновки погибла женщина
Жертвой обстрела украинскими войсками села Пантелеймоновка в ДНР стала женщина, сообщил в Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T06:55
2023-04-13T06:55
2023-04-13T10:30
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
горловка
иван приходько
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Жертвой обстрела украинскими войсками села Пантелеймоновка в ДНР стала женщина, сообщил в Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько. "Увы, раненная в результате украинской вооруженной агрессии жительница Пантелеймоновки скончалась от полученных травм. Светлая память", — написал он.По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ открыли огонь по Пантелеймоновке в 5:40, выпустив четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров.В целом за минувшие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 18 раз, выпустив 109 боеприпасов.
https://ria.ru/20230413/artemovsk-1864943644.html
донецкая народная республика
горловка
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происшествия, донецкая народная республика, горловка, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Горловка, Иван Приходько
При обстреле Пантелеймоновки погибла женщина
Приходько: после обстрела украинскими войсками Пантелеймоновки погибла женщина