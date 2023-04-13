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ГД подготовила проект обращения о недопустимости репрессий в Прибалтике - РИА Новости, 13.04.2023
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16:31 13.04.2023 (обновлено: 17:03 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/obraschenie-1865100853.html
ГД подготовила проект обращения о недопустимости репрессий в Прибалтике
ГД подготовила проект обращения о недопустимости репрессий в Прибалтике - РИА Новости, 13.04.2023
ГД подготовила проект обращения о недопустимости репрессий в Прибалтике
Депутаты Госдумы подготовили проект обращения палаты, в котором выказывают осуждение репрессивной политике руководства Латвии, Литвы и Эстонии в отношении... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T16:31
2023-04-13T17:03
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы подготовили проект обращения палаты, в котором выказывают осуждение репрессивной политике руководства Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычных граждан, документ доступен в думской электронной базе. В проекте заявления Госдумы "О недопустимости репрессивной политики руководства Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычного населения" указывается, что депутаты требуют от властей Прибалтики соблюдать принципы международного права и прекратить ущемление прав русскоязычного населения. "Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации решительно осуждает репрессивную политику руководства Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычного населения", - указывается там.В документе указывается, что в странах Прибалтики "давно проводится репрессивная политика и поощряются национализм и нетерпимость к русским". По словам авторов, в Прибалтике стали нормой русофобия, травля детей в школах, преследование журналистов, а также подмена исторических фактов. Парламентарии называют "преступным" курс на "тотальное вытеснение русского языка из всех сфер общественной жизни"."Правительства Латвии, Литвы и Эстонии потакают беззаконию и грубому попранию фундаментальных прав и свобод, которые закреплены в конституциях этих государств, законах о национальных меньшинствах, социальном обеспечении, об образовании", - добавляется там.Упоминают авторы и "двуличный Запад", отмечая, что он закрывает глаза на неисполнение Прибалтикой международных обязательств и "пренебрежение нормами Всеобщей декларации прав человека". В частности, депутаты указывают на нарушение обязательств по Международному пакту о гражданских и политических правах, Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции о защите прав человека и основных свобод.Документ был внесен в Думу комитетом по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
https://ria.ru/20230209/pribaltika-1850936478.html
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в мире, эстония, литва, латвия, госдума рф
В мире, Эстония, Литва, Латвия, Госдума РФ
ГД подготовила проект обращения о недопустимости репрессий в Прибалтике

Госдума подготовила проект обращения о недопустимости репрессий русскоязычных в Прибалтике

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы подготовили проект обращения палаты, в котором выказывают осуждение репрессивной политике руководства Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычных граждан, документ доступен в думской электронной базе.
В проекте заявления Госдумы "О недопустимости репрессивной политики руководства Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычного населения" указывается, что депутаты требуют от властей Прибалтики соблюдать принципы международного права и прекратить ущемление прав русскоязычного населения.
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"Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации решительно осуждает репрессивную политику руководства Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычного населения", - указывается там.
В документе указывается, что в странах Прибалтики "давно проводится репрессивная политика и поощряются национализм и нетерпимость к русским". По словам авторов, в Прибалтике стали нормой русофобия, травля детей в школах, преследование журналистов, а также подмена исторических фактов. Парламентарии называют "преступным" курс на "тотальное вытеснение русского языка из всех сфер общественной жизни".
"Правительства Латвии, Литвы и Эстонии потакают беззаконию и грубому попранию фундаментальных прав и свобод, которые закреплены в конституциях этих государств, законах о национальных меньшинствах, социальном обеспечении, об образовании", - добавляется там.
Упоминают авторы и "двуличный Запад", отмечая, что он закрывает глаза на неисполнение Прибалтикой международных обязательств и "пренебрежение нормами Всеобщей декларации прав человека". В частности, депутаты указывают на нарушение обязательств по Международному пакту о гражданских и политических правах, Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Документ был внесен в Думу комитетом по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
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