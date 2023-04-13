https://ria.ru/20230413/obraschenie-1865100853.html

ГД подготовила проект обращения о недопустимости репрессий в Прибалтике

ГД подготовила проект обращения о недопустимости репрессий в Прибалтике - РИА Новости, 13.04.2023

ГД подготовила проект обращения о недопустимости репрессий в Прибалтике

Депутаты Госдумы подготовили проект обращения палаты, в котором выказывают осуждение репрессивной политике руководства Латвии, Литвы и Эстонии в отношении... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T16:31

2023-04-13T16:31

2023-04-13T17:03

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы подготовили проект обращения палаты, в котором выказывают осуждение репрессивной политике руководства Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычных граждан, документ доступен в думской электронной базе. В проекте заявления Госдумы "О недопустимости репрессивной политики руководства Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычного населения" указывается, что депутаты требуют от властей Прибалтики соблюдать принципы международного права и прекратить ущемление прав русскоязычного населения. "Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации решительно осуждает репрессивную политику руководства Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычного населения", - указывается там.В документе указывается, что в странах Прибалтики "давно проводится репрессивная политика и поощряются национализм и нетерпимость к русским". По словам авторов, в Прибалтике стали нормой русофобия, травля детей в школах, преследование журналистов, а также подмена исторических фактов. Парламентарии называют "преступным" курс на "тотальное вытеснение русского языка из всех сфер общественной жизни"."Правительства Латвии, Литвы и Эстонии потакают беззаконию и грубому попранию фундаментальных прав и свобод, которые закреплены в конституциях этих государств, законах о национальных меньшинствах, социальном обеспечении, об образовании", - добавляется там.Упоминают авторы и "двуличный Запад", отмечая, что он закрывает глаза на неисполнение Прибалтикой международных обязательств и "пренебрежение нормами Всеобщей декларации прав человека". В частности, депутаты указывают на нарушение обязательств по Международному пакту о гражданских и политических правах, Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции о защите прав человека и основных свобод.Документ был внесен в Думу комитетом по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

https://ria.ru/20230209/pribaltika-1850936478.html

https://ria.ru/20230405/andriets-1863173851.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, эстония, литва, латвия, госдума рф