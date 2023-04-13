https://ria.ru/20230413/norvegiya-1865141813.html

Посольство в Осло пообещало ответные меры на высылку сотрудников

Посольство в Осло пообещало ответные меры на высылку сотрудников - РИА Новости, 13.04.2023

Посольство в Осло пообещало ответные меры на высылку сотрудников

Посольство России в Норвегии назвало крайне недружественным шагом со стороны Осло высылку 15 сотрудников дипмиссии и пообещало ответные меры на эти действия. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T18:00

2023-04-13T18:00

2023-04-13T18:09

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ЦЮРИХ, 13 апр – РИА Новости. Посольство России в Норвегии назвало крайне недружественным шагом со стороны Осло высылку 15 сотрудников дипмиссии и пообещало ответные меры на эти действия."Подтверждаем информацию, опубликованную в пресс-релизе МИД Норвегии об объявлении 15 сотрудников посольства персонами нон грата. Реакция очень негативная. Это очередной крайне недружественный шаг, на который последуют ответные меры", - говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в ее Telegram-канале.В четверг министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд заявила, что решение об объявлении 15 сотрудников посольства персонами нон грата было принято с целью якобы сократить "нежелательную разведывательную деятельность". МИД Норвегии также заявил, что не будет выдавать визы сотрудникам российских разведслужб.

https://ria.ru/20230330/finlyandiya-1861795147.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, норвегия, санкции в отношении россии, осло