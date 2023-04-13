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Посольство в Осло пообещало ответные меры на высылку сотрудников - РИА Новости, 13.04.2023
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18:00 13.04.2023 (обновлено: 18:09 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/norvegiya-1865141813.html
Посольство в Осло пообещало ответные меры на высылку сотрудников
Посольство в Осло пообещало ответные меры на высылку сотрудников - РИА Новости, 13.04.2023
Посольство в Осло пообещало ответные меры на высылку сотрудников
Посольство России в Норвегии назвало крайне недружественным шагом со стороны Осло высылку 15 сотрудников дипмиссии и пообещало ответные меры на эти действия. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T18:00
2023-04-13T18:09
в мире
россия
норвегия
санкции в отношении россии
осло
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ЦЮРИХ, 13 апр – РИА Новости. Посольство России в Норвегии назвало крайне недружественным шагом со стороны Осло высылку 15 сотрудников дипмиссии и пообещало ответные меры на эти действия."Подтверждаем информацию, опубликованную в пресс-релизе МИД Норвегии об объявлении 15 сотрудников посольства персонами нон грата. Реакция очень негативная. Это очередной крайне недружественный шаг, на который последуют ответные меры", - говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в ее Telegram-канале.В четверг министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд заявила, что решение об объявлении 15 сотрудников посольства персонами нон грата было принято с целью якобы сократить "нежелательную разведывательную деятельность". МИД Норвегии также заявил, что не будет выдавать визы сотрудникам российских разведслужб.
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в мире, россия, норвегия, санкции в отношении россии, осло
В мире, Россия, Норвегия, Санкции в отношении России, Осло
Посольство в Осло пообещало ответные меры на высылку сотрудников

Посольство в Норвегии пообещало ответ на объявление 15 сотрудников персонами нон грата

CC BY-SA 3.0 / GAD / Здание посольства России в Осло
Здание посольства России в Осло - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
CC BY-SA 3.0 / GAD /
Здание посольства России в Осло. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 13 апр – РИА Новости. Посольство России в Норвегии назвало крайне недружественным шагом со стороны Осло высылку 15 сотрудников дипмиссии и пообещало ответные меры на эти действия.
"Подтверждаем информацию, опубликованную в пресс-релизе МИД Норвегии об объявлении 15 сотрудников посольства персонами нон грата. Реакция очень негативная. Это очередной крайне недружественный шаг, на который последуют ответные меры", - говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в ее Telegram-канале.
В четверг министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд заявила, что решение об объявлении 15 сотрудников посольства персонами нон грата было принято с целью якобы сократить "нежелательную разведывательную деятельность". МИД Норвегии также заявил, что не будет выдавать визы сотрудникам российских разведслужб.
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