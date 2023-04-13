https://ria.ru/20230413/netanyahu-1865059984.html

СМИ: Нетаньяху запретил сыну вести соцсети после заморозки судебной реформы

СМИ: Нетаньяху запретил сыну вести соцсети после заморозки судебной реформы - РИА Новости, 13.04.2023

СМИ: Нетаньяху запретил сыну вести соцсети после заморозки судебной реформы

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и его жена Сара запретили их старшему сыну Яиру Нетаньяху вести соцсети после объявления правительством о заморозке спорной... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T14:44

2023-04-13T14:44

2023-04-13T14:44

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и его жена Сара запретили их старшему сыну Яиру Нетаньяху вести соцсети после объявления правительством о заморозке спорной судебной реформы, которая ввергла в страну в общенациональные стихийные протесты, сообщает израильский портал Walla со ссылкой на источники. По данным портала, Яир известен своими крайне правыми взглядами и скандальными заявлениями в социальных сетях, в частности в Twitter, однако после заявления премьера о приостановке реформы до летней сессии парламента (Кнессета) в аккаунтах его сына в социальных сетях активность также приостановилась. Надежные источники сообщили порталу, что причиной этому послужило требование родителей, которые велели ему "успокоиться", сказав, что громкие заявление в социальных сетях "наносят вред". Требование премьера якобы вызвало серьезный семейный конфликт, который источники портала охарактеризовали, как "взрыв". В начале текущей недели Нетаньяху-младший был замечен в аэропорту имени Бен-Гуриона по пути в США. По информации, полученной порталом, ожидается, что он пробудет там несколько месяцев. Яир Нетаньяху является одним из самых активных и влиятельных сторонников своего отца и правящей партии "Ликуд" в социальных сетях, однако его скандальные заявления также способствуют росту протестных настроений в обществе, которое и без того расколото по вопросу судебной реформы, подрывающей, по мнению ее противников, демократический характер Государства Израиль. Серьезное возмущение американской администрации вызвал недавний твит Яира, в котором он заявил о теории заговора и обвинил Госдепартамент США в поощрении и финансировании протестов в Израиле с целью якобы побудить премьера Нетаньяху пойти на соглашение с Ираном В конце марта Тель-Авивский суд обязал сына премьера выплатить почти 20 тысяч долларов в качестве компенсации бывшей членом парламента Став Шафир после проигрыша по иску о клевете в социальных сетях. Ранее в марте Нетаньяху отложил финальные чтения оставшихся частей юридической реформы до следующей сессии Кнессета на фоне многотысячных протестов в стране. Правительство Израиля анонсировало реформу юридической системы страны в январе, спровоцировав более 12 недель протестов. Предложенный пакет законов значительно ограничит полномочия Верховного суда и даст правительству контроль над процедурой назначения судей.

https://ria.ru/20230410/izrail-1864357961.html

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