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ОПЕК сохранила прогноз на 2023 год по добыче нефти в России - РИА Новости, 13.04.2023
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15:24 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/neft-1865076554.html
ОПЕК сохранила прогноз на 2023 год по добыче нефти в России
ОПЕК сохранила прогноз на 2023 год по добыче нефти в России - РИА Новости, 13.04.2023
ОПЕК сохранила прогноз на 2023 год по добыче нефти в России
ОПЕК сохранила прогноз по добыче жидких углеводородов в России (нефти и конденсата) в 2023 году на уровне 10,3 миллиона баррелей в сутки, по-прежнему ждет... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T15:24
2023-04-13T15:24
россия
экономика
цены на нефть
саудовская аравия
опек
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. ОПЕК сохранила прогноз по добыче жидких углеводородов в России (нефти и конденсата) в 2023 году на уровне 10,3 миллиона баррелей в сутки, по-прежнему ждет снижения добычи на 0,75 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном докладе организации. "Ожидается, что в 2023 году добыча жидких углеводородов в России снизится на 0,75 миллиона баррелей в сутки и составит в среднем 10,3 миллиона баррелей в сутки. Стоит отметить, что это сокращение связано с недавно объявленной дополнительной добровольной корректировкой производства до конца 2023 года", - говорится в докладе. Оценка динамики добычи при этом осталась без изменений по сравнению с прогнозом в прошлом месяце, отмечает ОПЕК. Согласно докладу организации, в 2022 году добыча жидких углеводородов в России выросла на 0,2 миллиона баррелей в сутки, примерно до 11 миллионов баррелей в сутки. В этот раз ОПЕК не указывает данные по добыче нефти РФ в отчетном месяце (марте). Однако со ссылкой на собственные данные и информацию журнала "Нефте компас" (Nefte Compass, принадлежит международной информационно-аналитической группе Energy Intelligence) ОПЕК пишет, что в феврале Россия добывала примерно 11,4 миллиона баррелей в сутки жидких углеводородов. Это на 175 тысяч баррелей больше, чем в январе. При этом 10 миллионов баррелей пришлось только на нефть, а 1,4 миллиона - на конденсат. Ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, 2 апреля заявили, что дополнительно сократят добычу с мая по конец 2023 года - суммарно на 1,16 миллиона баррелей в сутки (сверх существующих квот). Шаг был назван превентивным, чтобы поддержать стабильность рынка. Россия при этом продлила свое добровольное сокращение добычи на 0,5 миллиона баррелей в сутки, которое действует с марта, также до конца года. ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. Это решение действует до конца 2023 года.
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россия, экономика, цены на нефть, саудовская аравия, опек
Россия, Экономика, Цены на нефть, Саудовская Аравия, ОПЕК
ОПЕК сохранила прогноз на 2023 год по добыче нефти в России

ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти в России на уровне 10,3 миллиона баррелей

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. ОПЕК сохранила прогноз по добыче жидких углеводородов в России (нефти и конденсата) в 2023 году на уровне 10,3 миллиона баррелей в сутки, по-прежнему ждет снижения добычи на 0,75 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном докладе организации.
"Ожидается, что в 2023 году добыча жидких углеводородов в России снизится на 0,75 миллиона баррелей в сутки и составит в среднем 10,3 миллиона баррелей в сутки. Стоит отметить, что это сокращение связано с недавно объявленной дополнительной добровольной корректировкой производства до конца 2023 года", - говорится в докладе.
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Оценка динамики добычи при этом осталась без изменений по сравнению с прогнозом в прошлом месяце, отмечает ОПЕК. Согласно докладу организации, в 2022 году добыча жидких углеводородов в России выросла на 0,2 миллиона баррелей в сутки, примерно до 11 миллионов баррелей в сутки.
В этот раз ОПЕК не указывает данные по добыче нефти РФ в отчетном месяце (марте). Однако со ссылкой на собственные данные и информацию журнала "Нефте компас" (Nefte Compass, принадлежит международной информационно-аналитической группе Energy Intelligence) ОПЕК пишет, что в феврале Россия добывала примерно 11,4 миллиона баррелей в сутки жидких углеводородов. Это на 175 тысяч баррелей больше, чем в январе. При этом 10 миллионов баррелей пришлось только на нефть, а 1,4 миллиона - на конденсат.
Ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, 2 апреля заявили, что дополнительно сократят добычу с мая по конец 2023 года - суммарно на 1,16 миллиона баррелей в сутки (сверх существующих квот). Шаг был назван превентивным, чтобы поддержать стабильность рынка. Россия при этом продлила свое добровольное сокращение добычи на 0,5 миллиона баррелей в сутки, которое действует с марта, также до конца года.
ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. Это решение действует до конца 2023 года.
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