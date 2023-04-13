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В "Ёбидоёби" опровергли связь смены вывески в Барнауле с решением суда
В "Ёбидоёби" опровергли связь смены вывески в Барнауле с решением суда - РИА Новости, 13.04.2023
В "Ёбидоёби" опровергли связь смены вывески в Барнауле с решением суда
Смена вывески в суши-баре "Ёбидоёби" в Барнауле произошла еще зимой по решению муниципальных властей, других переименований компания не планирует, заявили РИА... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T13:50
2023-04-13T13:50
2023-04-13T13:50
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КРАСНОЯРСК, 13 апр - РИА Новости. Смена вывески в суши-баре "Ёбидоёби" в Барнауле произошла еще зимой по решению муниципальных властей, других переименований компания не планирует, заявили РИА Новости в пресс-службе сети. Ранее красноярский арбитражный суд обязал сеть доставки суши и роллов "Ёбидоёби" сменить название как противоречащее принципам гуманности и морали и вызывающее ассоциации с бранной лексикой. Компания, которая утверждает, что в переводе с японского название имеет невинный смысл - "День недели - суббота", заявила о намерении обжаловать решение. В Барнауле на здании на улице Георгиева, 40, где располагается производственный цех предприятия, на месте прежней вывески от названия осталась только буква "Ё" и надпись "Суши и роллы". Компания ранее подчеркнула, что "решение Арбитражного суда Красноярского края касается только фирменного наименования "Ёбидоёби" - то есть названия юрлица, а не названия сети суши и роллов".
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барнаул, красноярский край, россия, общество
Барнаул, Красноярский край, Россия, Общество
В "Ёбидоёби" опровергли связь смены вывески в Барнауле с решением суда
Компания "Ёбидоёби" заявила, что смена вывески в Барнауле не связана с решением суда
КРАСНОЯРСК, 13 апр - РИА Новости. Смена вывески в суши-баре "Ёбидоёби" в Барнауле произошла еще зимой по решению муниципальных властей, других переименований компания не планирует, заявили РИА Новости в пресс-службе сети.
Ранее красноярский арбитражный суд обязал сеть доставки суши и роллов "Ёбидоёби" сменить название как противоречащее принципам гуманности и морали и вызывающее ассоциации с бранной лексикой. Компания, которая утверждает, что в переводе с японского название имеет невинный смысл - "День недели - суббота", заявила о намерении обжаловать решение.
В Барнауле на здании на улице Георгиева, 40, где располагается производственный цех предприятия, на месте прежней вывески от названия осталась только буква "Ё" и надпись "Суши и роллы".
«
"Новая вывеска никак не связана с решением арбитражного суда. Оно касается только юридического наименования компании, то есть названия ООО. Но даже такое решение мы будем оспаривать. Вывеску в Барнауле поменяли еще зимой из-за решения муниципальных властей. Никаких переименований компания не планирует", - сообщили в пресс-службе.
Компания ранее подчеркнула, что "решение Арбитражного суда Красноярского края
касается только фирменного наименования "Ёбидоёби" - то есть названия юрлица, а не названия сети суши и роллов".
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