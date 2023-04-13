https://ria.ru/20230413/nazvanie-1865043306.html

В "Ёбидоёби" опровергли связь смены вывески в Барнауле с решением суда

В "Ёбидоёби" опровергли связь смены вывески в Барнауле с решением суда - РИА Новости, 13.04.2023

В "Ёбидоёби" опровергли связь смены вывески в Барнауле с решением суда

Смена вывески в суши-баре "Ёбидоёби" в Барнауле произошла еще зимой по решению муниципальных властей, других переименований компания не планирует, заявили РИА... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T13:50

2023-04-13T13:50

2023-04-13T13:50

барнаул

красноярский край

россия

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КРАСНОЯРСК, 13 апр - РИА Новости. Смена вывески в суши-баре "Ёбидоёби" в Барнауле произошла еще зимой по решению муниципальных властей, других переименований компания не планирует, заявили РИА Новости в пресс-службе сети. Ранее красноярский арбитражный суд обязал сеть доставки суши и роллов "Ёбидоёби" сменить название как противоречащее принципам гуманности и морали и вызывающее ассоциации с бранной лексикой. Компания, которая утверждает, что в переводе с японского название имеет невинный смысл - "День недели - суббота", заявила о намерении обжаловать решение. В Барнауле на здании на улице Георгиева, 40, где располагается производственный цех предприятия, на месте прежней вывески от названия осталась только буква "Ё" и надпись "Суши и роллы". Компания ранее подчеркнула, что "решение Арбитражного суда Красноярского края касается только фирменного наименования "Ёбидоёби" - то есть названия юрлица, а не названия сети суши и роллов".

https://ria.ru/20230124/kfc-1847175999.html

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барнаул, красноярский край, россия, общество