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Суши-бар "Ёбидоёби" сменил вывеску в Барнауле - РИА Новости, 13.04.2023
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08:43 13.04.2023 (обновлено: 09:16 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/nazvanie-1864958230.html
Суши-бар "Ёбидоёби" сменил вывеску в Барнауле
Суши-бар "Ёбидоёби" сменил вывеску в Барнауле - РИА Новости, 13.04.2023
Суши-бар "Ёбидоёби" сменил вывеску в Барнауле
В Барнауле суши-бар "Ёбидоёби" сменил вывеску, от названия осталась только буква "Ё" и надпись "Суши и роллы", сообщает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T08:43
2023-04-13T09:16
общество
барнаул
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БАРНАУЛ, 13 апр - РИА Новости. В Барнауле суши-бар "Ёбидоёби" сменил вывеску, от названия осталась только буква "Ё" и надпись "Суши и роллы", сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Ранее сообщалось, что красноярский арбитражный суд обязал сеть доставки суши и роллов "Ёбидоёби" сменить название. В суде отметили, что оно противоречит принципам гуманности и морали и вызывает ассоциации с бранной лексикой. При этом, по данным представителей суши-бара, в переводе с японского название имеет невинный смысл - "День недели - суббота". "Новая вывеска появилась на здании в Барнауле на Георгиева, 40, где располагается производственный цех предприятия. Вместо названия "Ёбидоёби" появилась красная буква "Ё" и лаконичная надпись "Суши и роллы", сообщает корреспондент РИА Новости. В "ДубльГис Барнаул" компания также переименована - служба доставки суши и роллов "Ё". При этом на сайте суши-бара указано прежнее провокационное название.
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общество, барнаул
Общество, Барнаул
Суши-бар "Ёбидоёби" сменил вывеску в Барнауле

Суши-бар "Ёбидоёби" сменил вывеску в Барнауле, но оставил прежнее название на своем сайте

© РИА Новости / Дмитрий Чеботаев | Перейти в медиабанкРоллы
Роллы - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Дмитрий Чеботаев
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Роллы . Архивное фото
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БАРНАУЛ, 13 апр - РИА Новости. В Барнауле суши-бар "Ёбидоёби" сменил вывеску, от названия осталась только буква "Ё" и надпись "Суши и роллы", сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ранее сообщалось, что красноярский арбитражный суд обязал сеть доставки суши и роллов "Ёбидоёби" сменить название. В суде отметили, что оно противоречит принципам гуманности и морали и вызывает ассоциации с бранной лексикой. При этом, по данным представителей суши-бара, в переводе с японского название имеет невинный смысл - "День недели - суббота".
"Новая вывеска появилась на здании в Барнауле на Георгиева, 40, где располагается производственный цех предприятия. Вместо названия "Ёбидоёби" появилась красная буква "Ё" и лаконичная надпись "Суши и роллы", сообщает корреспондент РИА Новости.
В "ДубльГис Барнаул" компания также переименована - служба доставки суши и роллов "Ё".
При этом на сайте суши-бара указано прежнее провокационное название.
Сеть по производству суши и роллов Ёбидоёби - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Суд обязал сеть "Ёбидоёби" сменить название
10 апреля, 16:45
 
ОбществоБарнаул
 
 
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