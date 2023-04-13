https://ria.ru/20230413/nazvanie-1864958230.html

Суши-бар "Ёбидоёби" сменил вывеску в Барнауле

Суши-бар "Ёбидоёби" сменил вывеску в Барнауле - РИА Новости, 13.04.2023

Суши-бар "Ёбидоёби" сменил вывеску в Барнауле

В Барнауле суши-бар "Ёбидоёби" сменил вывеску, от названия осталась только буква "Ё" и надпись "Суши и роллы", сообщает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T08:43

2023-04-13T08:43

2023-04-13T09:16

общество

барнаул

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БАРНАУЛ, 13 апр - РИА Новости. В Барнауле суши-бар "Ёбидоёби" сменил вывеску, от названия осталась только буква "Ё" и надпись "Суши и роллы", сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Ранее сообщалось, что красноярский арбитражный суд обязал сеть доставки суши и роллов "Ёбидоёби" сменить название. В суде отметили, что оно противоречит принципам гуманности и морали и вызывает ассоциации с бранной лексикой. При этом, по данным представителей суши-бара, в переводе с японского название имеет невинный смысл - "День недели - суббота". "Новая вывеска появилась на здании в Барнауле на Георгиева, 40, где располагается производственный цех предприятия. Вместо названия "Ёбидоёби" появилась красная буква "Ё" и лаконичная надпись "Суши и роллы", сообщает корреспондент РИА Новости. В "ДубльГис Барнаул" компания также переименована - служба доставки суши и роллов "Ё". При этом на сайте суши-бара указано прежнее провокационное название.

https://ria.ru/20230410/ebidoebi-1864298045.html

барнаул

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общество, барнаул