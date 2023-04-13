https://ria.ru/20230413/nato-1865116268.html
Более трети американцев имеют слабое представление о НАТО, показал опрос
Более трети американцев имеют слабое представление о НАТО, показал опрос - РИА Новости, 13.04.2023
Более трети американцев имеют слабое представление о НАТО, показал опрос
Более 30% американцев "не знают" или "мало знают" о том, что такое НАТО, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Redfield & Wilton Strategies по... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T17:14
2023-04-13T17:14
2023-04-13T17:14
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Более 30% американцев "не знают" или "мало знают" о том, что такое НАТО, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Redfield & Wilton Strategies по заказу американского журнала Newsweek. Несмотря на то, что большинство респондентов заявили, что они "значительно" (31%) или "достаточно" (36%) осведомлены о том, что такое НАТО и какую роль альянс выполняет, 25% респондентов, согласно исследованию, заявили, что имеют поверхностные представления об альянсе, еще 9% ответили, что вообще ничего не знают про него. Участников опроса также попросили ответить, поддерживают ли они продолжение членства США в НАТО. Большинство ответили положительно, 19% сказали, что им все равно, а 7% респондентов высказались против. Опрос проводился 4 апреля, в нем приняли участие 1,5 тысячи американцев. Данные погрешности не приводятся.
https://ria.ru/20230413/rasshirenie-1864937036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нато
Более трети американцев имеют слабое представление о НАТО, показал опрос
Опрос показал, что более 30 процентов американцев не знают или мало знают, что такое НАТО
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости.
Более 30% американцев "не знают" или "мало знают" о том, что такое НАТО, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Redfield & Wilton Strategies
по заказу американского журнала Newsweek.
Несмотря на то, что большинство респондентов заявили, что они "значительно" (31%) или "достаточно" (36%) осведомлены о том, что такое НАТО и какую роль альянс выполняет, 25% респондентов, согласно исследованию, заявили, что имеют поверхностные представления об альянсе, еще 9% ответили, что вообще ничего не знают про него.
Участников опроса также попросили ответить, поддерживают ли они продолжение членства США
в НАТО. Большинство ответили положительно, 19% сказали, что им все равно, а 7% респондентов высказались против.
Опрос проводился 4 апреля, в нем приняли участие 1,5 тысячи американцев. Данные погрешности не приводятся.
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