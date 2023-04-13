https://ria.ru/20230413/nato-1865116268.html

Более трети американцев имеют слабое представление о НАТО, показал опрос

Более трети американцев имеют слабое представление о НАТО, показал опрос - РИА Новости, 13.04.2023

Более трети американцев имеют слабое представление о НАТО, показал опрос

Более 30% американцев "не знают" или "мало знают" о том, что такое НАТО, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Redfield & Wilton Strategies по... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T17:14

2023-04-13T17:14

2023-04-13T17:14

в мире

сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870802_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_192c0281681305552099e478a3cb86dd.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Более 30% американцев "не знают" или "мало знают" о том, что такое НАТО, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Redfield & Wilton Strategies по заказу американского журнала Newsweek. Несмотря на то, что большинство респондентов заявили, что они "значительно" (31%) или "достаточно" (36%) осведомлены о том, что такое НАТО и какую роль альянс выполняет, 25% респондентов, согласно исследованию, заявили, что имеют поверхностные представления об альянсе, еще 9% ответили, что вообще ничего не знают про него. Участников опроса также попросили ответить, поддерживают ли они продолжение членства США в НАТО. Большинство ответили положительно, 19% сказали, что им все равно, а 7% респондентов высказались против. Опрос проводился 4 апреля, в нем приняли участие 1,5 тысячи американцев. Данные погрешности не приводятся.

https://ria.ru/20230413/rasshirenie-1864937036.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, нато