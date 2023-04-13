https://ria.ru/20230413/nato-1865114251.html
В Крыму заявили, что НАТО нечего делать в Черном море
В Крыму заявили, что НАТО нечего делать в Черном море - РИА Новости, 13.04.2023
В Крыму заявили, что НАТО нечего делать в Черном море
Флоту НАТО нечего делать в Черном море, так как его присутствие станет фактором страшнейшей дестабилизации в регионе, заявил РИА Новости вице-спикер крымского... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T17:06
2023-04-13T17:06
2023-04-13T17:06
черное море
владимир бобков
нато
безопасность
россия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Флоту НАТО нечего делать в Черном море, так как его присутствие станет фактором страшнейшей дестабилизации в регионе, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее призвал превратить Черное море в "море НАТО", в то же время заявив о необходимости его демилитаризации. "Кораблям НАТО нечего делать в Черном море. Полнокровное присутствие флота Североатлантического альянса является страшнейшим фактором дестабилизации и несет угрозу всем причерноморским странам, включаю Турцию", - сказал Бобков. По его словам, слова "НАТО" и "демилитаризация" противоречащие друг другу понятия. "Там, где появляется НАТО, там разгораются конфликты и милитаризация. Это доказано жизнью. Если кто-то хочет создать очаг напряженности и очередную арену боевых действий, то нужно всего лишь пригласить туда Североатлантический альянс и все увидят, как там стреляют, бомбят и гибнут мирные люди", - подчеркнул вице-спикер.
https://ria.ru/20230413/nato-1865030134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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черное море, владимир бобков, нато, безопасность, россия, республика крым
Черное море, Владимир Бобков, НАТО, Безопасность, Россия, Республика Крым
В Крыму заявили, что НАТО нечего делать в Черном море
Вице-спикер парламента Крыма Бобков заявил, что кораблям НАТО нечего делать в Черном море
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Флоту НАТО нечего делать в Черном море, так как его присутствие станет фактором страшнейшей дестабилизации в регионе, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
ранее призвал превратить Черное море в "море НАТО", в то же время заявив о необходимости его демилитаризации.
"Кораблям НАТО нечего делать в Черном море. Полнокровное присутствие флота Североатлантического альянса является страшнейшим фактором дестабилизации и несет угрозу всем причерноморским странам, включаю Турцию", - сказал Бобков.
По его словам, слова "НАТО" и "демилитаризация" противоречащие друг другу понятия. "Там, где появляется НАТО, там разгораются конфликты и милитаризация. Это доказано жизнью. Если кто-то хочет создать очаг напряженности и очередную арену боевых действий, то нужно всего лишь пригласить туда Североатлантический альянс и все увидят, как там стреляют, бомбят и гибнут мирные люди", - подчеркнул вице-спикер.
В Кремле назвали НАТО и демилитаризацию взаимоисключающими понятиями