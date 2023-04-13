https://ria.ru/20230413/nato-1865114251.html

В Крыму заявили, что НАТО нечего делать в Черном море

В Крыму заявили, что НАТО нечего делать в Черном море - РИА Новости, 13.04.2023

В Крыму заявили, что НАТО нечего делать в Черном море

Флоту НАТО нечего делать в Черном море, так как его присутствие станет фактором страшнейшей дестабилизации в регионе, заявил РИА Новости вице-спикер крымского... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T17:06

2023-04-13T17:06

2023-04-13T17:06

черное море

владимир бобков

нато

безопасность

россия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Флоту НАТО нечего делать в Черном море, так как его присутствие станет фактором страшнейшей дестабилизации в регионе, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее призвал превратить Черное море в "море НАТО", в то же время заявив о необходимости его демилитаризации. "Кораблям НАТО нечего делать в Черном море. Полнокровное присутствие флота Североатлантического альянса является страшнейшим фактором дестабилизации и несет угрозу всем причерноморским странам, включаю Турцию", - сказал Бобков. По его словам, слова "НАТО" и "демилитаризация" противоречащие друг другу понятия. "Там, где появляется НАТО, там разгораются конфликты и милитаризация. Это доказано жизнью. Если кто-то хочет создать очаг напряженности и очередную арену боевых действий, то нужно всего лишь пригласить туда Североатлантический альянс и все увидят, как там стреляют, бомбят и гибнут мирные люди", - подчеркнул вице-спикер.

https://ria.ru/20230413/nato-1865030134.html

черное море

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

черное море, владимир бобков, нато, безопасность, россия, республика крым