https://ria.ru/20230413/nato-1865030134.html

В Кремле назвали НАТО и демилитаризацию взаимоисключающими понятиями

В Кремле назвали НАТО и демилитаризацию взаимоисключающими понятиями - РИА Новости, 13.04.2023

В Кремле назвали НАТО и демилитаризацию взаимоисключающими понятиями

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы про Черное море и НАТО и считают... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T13:11

2023-04-13T13:11

2023-04-13T13:14

в мире

черное море

украина

нато

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы про Черное море и НАТО и считают альянс и демилитаризацию взаимоисключающими понятиями.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее призвал превратить Черное море в "море НАТО", в то же время заявив о необходимости его демилитаризации."Безусловно, мы обратили внимание. Само по себе заявление основывается на двух противоречиях: НАТО и демилитаризация - это взаимоисключающие понятия", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230413/rasshirenie-1864937036.html

черное море

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, черное море, украина, нато, дмитрий песков