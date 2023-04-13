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В Кремле назвали НАТО и демилитаризацию взаимоисключающими понятиями - РИА Новости, 13.04.2023
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13:11 13.04.2023 (обновлено: 13:14 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/nato-1865030134.html
В Кремле назвали НАТО и демилитаризацию взаимоисключающими понятиями
В Кремле назвали НАТО и демилитаризацию взаимоисключающими понятиями - РИА Новости, 13.04.2023
В Кремле назвали НАТО и демилитаризацию взаимоисключающими понятиями
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы про Черное море и НАТО и считают... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T13:11
2023-04-13T13:14
в мире
черное море
украина
нато
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы про Черное море и НАТО и считают альянс и демилитаризацию взаимоисключающими понятиями.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее призвал превратить Черное море в "море НАТО", в то же время заявив о необходимости его демилитаризации."Безусловно, мы обратили внимание. Само по себе заявление основывается на двух противоречиях: НАТО и демилитаризация - это взаимоисключающие понятия", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230413/rasshirenie-1864937036.html
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в мире, черное море, украина, нато, дмитрий песков
В мире, Черное море, Украина, НАТО, Дмитрий Песков
В Кремле назвали НАТО и демилитаризацию взаимоисключающими понятиями

Песков: в Кремле считают НАТО и демилитаризацию взаимоисключающими понятиями

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБольшой Кремлевский дворец, колокольня Ивана Великого и Водовзводная башня Московского Кремля
Большой Кремлевский дворец, колокольня Ивана Великого и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Большой Кремлевский дворец, колокольня Ивана Великого и Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы про Черное море и НАТО и считают альянс и демилитаризацию взаимоисключающими понятиями.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее призвал превратить Черное море в "море НАТО", в то же время заявив о необходимости его демилитаризации.
"Безусловно, мы обратили внимание. Само по себе заявление основывается на двух противоречиях: НАТО и демилитаризация - это взаимоисключающие понятия", - сказал Песков.
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В миреЧерное мореУкраинаНАТОДмитрий Песков
 
 
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