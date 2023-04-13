https://ria.ru/20230413/nato-1865030134.html
В Кремле назвали НАТО и демилитаризацию взаимоисключающими понятиями
В Кремле назвали НАТО и демилитаризацию взаимоисключающими понятиями - РИА Новости, 13.04.2023
В Кремле назвали НАТО и демилитаризацию взаимоисключающими понятиями
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы про Черное море и НАТО и считают... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T13:11
2023-04-13T13:11
2023-04-13T13:14
в мире
черное море
украина
нато
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828343721_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eb8fd66241f7a4fabfaa8d86aa99f6d.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы про Черное море и НАТО и считают альянс и демилитаризацию взаимоисключающими понятиями.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее призвал превратить Черное море в "море НАТО", в то же время заявив о необходимости его демилитаризации."Безусловно, мы обратили внимание. Само по себе заявление основывается на двух противоречиях: НАТО и демилитаризация - это взаимоисключающие понятия", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230413/rasshirenie-1864937036.html
черное море
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828343721_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_efb6437e37ffa60e1061e59859c72b2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черное море, украина, нато, дмитрий песков
В мире, Черное море, Украина, НАТО, Дмитрий Песков
В Кремле назвали НАТО и демилитаризацию взаимоисключающими понятиями
Песков: в Кремле считают НАТО и демилитаризацию взаимоисключающими понятиями
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы про Черное море и НАТО и считают альянс и демилитаризацию взаимоисключающими понятиями.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее призвал превратить Черное море в "море НАТО", в то же время заявив о необходимости его демилитаризации.
"Безусловно, мы обратили внимание. Само по себе заявление основывается на двух противоречиях: НАТО и демилитаризация - это взаимоисключающие понятия", - сказал Песков.
В США предложили пригласить в НАТО еще три страны