На Урале женщина прятала наркотики с помощью кошки и детского комбинезона
В Нижнем Тагиле задержали женщину, прятавшую наркотики в детскую одежду с кошкой внутри
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апр – РИА Новости. Полицейские задержали в Нижнем Тагиле закладчицу, которая прятала наркотики в комбинезоне младенца, в котором вместо ребенка сидела кошка, сообщает в четверг МВД России.
По данным полиции, жительница Красноярского края приехала в уральский город по указанию анонимного работодателя из интернет-мессенджера, который сообщил ей координаты тайника с крупной партией наркотиков. Их подозреваемая должна была расфасовать и распространять как закладки.
"Чтобы избежать подозрений, она изображала мать, которая гуляет с несовершеннолетней дочерью и грудным ребенком. Однако в утепленной одежде для новорожденных, которую фигурантка несла в руках, оказалась домашняя кошка. Из комбинезона-конверта полицейские извлекли пять свертков с белым порошком, который оказался N-метилэфедроном", – приводятся в релизе слова официального представителя МВД России Ирины Волк.
Подозреваемая поймана с поличным возле дачного поселка на окраине Нижнего Тагила. Также оперативники нашли 12 закладок, которые задержанная успела сделать в течение дня, а в арендованной ею квартире изъяты электронные весы, упаковочные материалы, а также пластиковые контейнеры и свертки с запрещенными веществами.
Общий вес наркотиков составил порядка 170 граммов. Женщина заключена под стражу по уголовному делу о покушении на незаконный сбыт наркотиков.