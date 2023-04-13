https://ria.ru/20230413/narkotiki-1865023967.html

На Урале женщина прятала наркотики с помощью кошки и детского комбинезона

На Урале женщина прятала наркотики с помощью кошки и детского комбинезона - РИА Новости, 13.04.2023

На Урале женщина прятала наркотики с помощью кошки и детского комбинезона

Полицейские задержали в Нижнем Тагиле закладчицу, которая прятала наркотики в комбинезоне младенца, в котором вместо ребенка сидела кошка, сообщает в четверг... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T12:49

2023-04-13T12:49

2023-04-13T12:49

происшествия

нижний тагил

россия

свердловская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апр – РИА Новости. Полицейские задержали в Нижнем Тагиле закладчицу, которая прятала наркотики в комбинезоне младенца, в котором вместо ребенка сидела кошка, сообщает в четверг МВД России. По данным полиции, жительница Красноярского края приехала в уральский город по указанию анонимного работодателя из интернет-мессенджера, который сообщил ей координаты тайника с крупной партией наркотиков. Их подозреваемая должна была расфасовать и распространять как закладки. "Чтобы избежать подозрений, она изображала мать, которая гуляет с несовершеннолетней дочерью и грудным ребенком. Однако в утепленной одежде для новорожденных, которую фигурантка несла в руках, оказалась домашняя кошка. Из комбинезона-конверта полицейские извлекли пять свертков с белым порошком, который оказался N-метилэфедроном", – приводятся в релизе слова официального представителя МВД России Ирины Волк. Подозреваемая поймана с поличным возле дачного поселка на окраине Нижнего Тагила. Также оперативники нашли 12 закладок, которые задержанная успела сделать в течение дня, а в арендованной ею квартире изъяты электронные весы, упаковочные материалы, а также пластиковые контейнеры и свертки с запрещенными веществами. Общий вес наркотиков составил порядка 170 граммов. Женщина заключена под стражу по уголовному делу о покушении на незаконный сбыт наркотиков.

https://ria.ru/20220318/narkotiki-1778838989.html

нижний тагил

россия

свердловская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, нижний тагил, россия, свердловская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)