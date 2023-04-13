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На Урале женщина прятала наркотики с помощью кошки и детского комбинезона - РИА Новости, 13.04.2023
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12:49 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/narkotiki-1865023967.html
На Урале женщина прятала наркотики с помощью кошки и детского комбинезона
На Урале женщина прятала наркотики с помощью кошки и детского комбинезона - РИА Новости, 13.04.2023
На Урале женщина прятала наркотики с помощью кошки и детского комбинезона
Полицейские задержали в Нижнем Тагиле закладчицу, которая прятала наркотики в комбинезоне младенца, в котором вместо ребенка сидела кошка, сообщает в четверг... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T12:49
2023-04-13T12:49
происшествия
нижний тагил
россия
свердловская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апр – РИА Новости. Полицейские задержали в Нижнем Тагиле закладчицу, которая прятала наркотики в комбинезоне младенца, в котором вместо ребенка сидела кошка, сообщает в четверг МВД России. По данным полиции, жительница Красноярского края приехала в уральский город по указанию анонимного работодателя из интернет-мессенджера, который сообщил ей координаты тайника с крупной партией наркотиков. Их подозреваемая должна была расфасовать и распространять как закладки. "Чтобы избежать подозрений, она изображала мать, которая гуляет с несовершеннолетней дочерью и грудным ребенком. Однако в утепленной одежде для новорожденных, которую фигурантка несла в руках, оказалась домашняя кошка. Из комбинезона-конверта полицейские извлекли пять свертков с белым порошком, который оказался N-метилэфедроном", – приводятся в релизе слова официального представителя МВД России Ирины Волк. Подозреваемая поймана с поличным возле дачного поселка на окраине Нижнего Тагила. Также оперативники нашли 12 закладок, которые задержанная успела сделать в течение дня, а в арендованной ею квартире изъяты электронные весы, упаковочные материалы, а также пластиковые контейнеры и свертки с запрещенными веществами. Общий вес наркотиков составил порядка 170 граммов. Женщина заключена под стражу по уголовному делу о покушении на незаконный сбыт наркотиков.
https://ria.ru/20220318/narkotiki-1778838989.html
нижний тагил
россия
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Кирилл Волков
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происшествия, нижний тагил, россия, свердловская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, Свердловская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На Урале женщина прятала наркотики с помощью кошки и детского комбинезона

В Нижнем Тагиле задержали женщину, прятавшую наркотики в детскую одежду с кошкой внутри

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апр – РИА Новости. Полицейские задержали в Нижнем Тагиле закладчицу, которая прятала наркотики в комбинезоне младенца, в котором вместо ребенка сидела кошка, сообщает в четверг МВД России.
По данным полиции, жительница Красноярского края приехала в уральский город по указанию анонимного работодателя из интернет-мессенджера, который сообщил ей координаты тайника с крупной партией наркотиков. Их подозреваемая должна была расфасовать и распространять как закладки.
"Чтобы избежать подозрений, она изображала мать, которая гуляет с несовершеннолетней дочерью и грудным ребенком. Однако в утепленной одежде для новорожденных, которую фигурантка несла в руках, оказалась домашняя кошка. Из комбинезона-конверта полицейские извлекли пять свертков с белым порошком, который оказался N-метилэфедроном", – приводятся в релизе слова официального представителя МВД России Ирины Волк.
Подозреваемая поймана с поличным возле дачного поселка на окраине Нижнего Тагила. Также оперативники нашли 12 закладок, которые задержанная успела сделать в течение дня, а в арендованной ею квартире изъяты электронные весы, упаковочные материалы, а также пластиковые контейнеры и свертки с запрещенными веществами.
Общий вес наркотиков составил порядка 170 граммов. Женщина заключена под стражу по уголовному делу о покушении на незаконный сбыт наркотиков.
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ПроисшествияНижний ТагилРоссияСвердловская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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