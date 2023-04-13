https://ria.ru/20230413/moshenniki-1864983311.html
Нижегородского полицейского с подельниками задержали за инсценировки ДТП
Нижегородского полицейского с подельниками задержали за инсценировки ДТП - РИА Новости, 13.04.2023
Нижегородского полицейского с подельниками задержали за инсценировки ДТП
Группу мошенников в сфере автострахования, среди которых был полицейский, задержали в Нижегородской области, сообщает в Telegram-канале региональное управление... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T10:46
2023-04-13T10:46
2023-04-13T10:57
происшествия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Группу мошенников в сфере автострахования, среди которых был полицейский, задержали в Нижегородской области, сообщает в Telegram-канале региональное управление СК РФ. По версии следствия, в 2021-2023 году участники организованной группы, в состав которой входил участковый уполномоченный полиции, неоднократно инсценировали дорожно-транспортные происшествия на территории Нижнего Новгорода и Кстово и по фальсифицированным документам получали страховые выплаты. В настоящее время следователи располагают сведениями о незаконном получении страховых компенсаций на 1,75 миллиона рублей. Противоправные действия подозреваемых выявлены во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ и ГУМВД России по Нижегородской области. Возбуждено уголовное дело в отношении шести человек, в том числе сотрудника полиции, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой). По данным регионального управления МВД, полиция проводит проверку. "Сотрудник… будет уволен из ОВД за совершение поступка, не совместимого со службой в полиции, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20230116/moshennichestvo-1845268237.html
https://ria.ru/20220531/moshennichestvo-1792095671.html
нижегородская область
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород
Происшествия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Нижний Новгород
Нижегородского полицейского с подельниками задержали за инсценировки ДТП
СК: полицейского и его подельников задержали в Нижегородской области за инсценировки ДТП
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр - РИА Новости.
Группу мошенников в сфере автострахования, среди которых был полицейский, задержали в Нижегородской области, сообщает в Telegram-канале
региональное управление СК РФ.
По версии следствия, в 2021-2023 году участники организованной группы, в состав которой входил участковый уполномоченный полиции, неоднократно инсценировали дорожно-транспортные происшествия на территории Нижнего Новгорода и Кстово и по фальсифицированным документам получали страховые выплаты. В настоящее время следователи располагают сведениями о незаконном получении страховых компенсаций на 1,75 миллиона рублей.
В Арзамасе бывшего замначальника полиции заподозрили в мошенничестве
Противоправные действия подозреваемых выявлены во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ и ГУМВД России по Нижегородской области. Возбуждено уголовное дело в отношении шести человек, в том числе сотрудника полиции, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой).
«
"Трое подозреваемых задержаны. Следователи СК продолжают работать с участниками организованной группы. Все они будут проверены на причастность к совершению аналогичных преступлений", - говорится в сообщении.
По данным регионального управления МВД, полиция проводит проверку. "Сотрудник… будет уволен из ОВД за совершение поступка, не совместимого со службой в полиции, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - подчеркивается в сообщении.
В Воронеже осудили на два года мошенника, выдававшего себя за полицейского