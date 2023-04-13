https://ria.ru/20230413/moshenniki-1864983311.html

Нижегородского полицейского с подельниками задержали за инсценировки ДТП

Нижегородского полицейского с подельниками задержали за инсценировки ДТП - РИА Новости, 13.04.2023

Нижегородского полицейского с подельниками задержали за инсценировки ДТП

Группу мошенников в сфере автострахования, среди которых был полицейский, задержали в Нижегородской области, сообщает в Telegram-канале региональное управление... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T10:46

2023-04-13T10:46

2023-04-13T10:57

происшествия

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Группу мошенников в сфере автострахования, среди которых был полицейский, задержали в Нижегородской области, сообщает в Telegram-канале региональное управление СК РФ. По версии следствия, в 2021-2023 году участники организованной группы, в состав которой входил участковый уполномоченный полиции, неоднократно инсценировали дорожно-транспортные происшествия на территории Нижнего Новгорода и Кстово и по фальсифицированным документам получали страховые выплаты. В настоящее время следователи располагают сведениями о незаконном получении страховых компенсаций на 1,75 миллиона рублей. Противоправные действия подозреваемых выявлены во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ и ГУМВД России по Нижегородской области. Возбуждено уголовное дело в отношении шести человек, в том числе сотрудника полиции, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой). По данным регионального управления МВД, полиция проводит проверку. "Сотрудник… будет уволен из ОВД за совершение поступка, не совместимого со службой в полиции, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20230116/moshennichestvo-1845268237.html

https://ria.ru/20220531/moshennichestvo-1792095671.html

нижегородская область

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород