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Нижегородского полицейского с подельниками задержали за инсценировки ДТП - РИА Новости, 13.04.2023
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10:46 13.04.2023 (обновлено: 10:57 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/moshenniki-1864983311.html
Нижегородского полицейского с подельниками задержали за инсценировки ДТП
Нижегородского полицейского с подельниками задержали за инсценировки ДТП - РИА Новости, 13.04.2023
Нижегородского полицейского с подельниками задержали за инсценировки ДТП
Группу мошенников в сфере автострахования, среди которых был полицейский, задержали в Нижегородской области, сообщает в Telegram-канале региональное управление... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T10:46
2023-04-13T10:57
происшествия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Группу мошенников в сфере автострахования, среди которых был полицейский, задержали в Нижегородской области, сообщает в Telegram-канале региональное управление СК РФ. По версии следствия, в 2021-2023 году участники организованной группы, в состав которой входил участковый уполномоченный полиции, неоднократно инсценировали дорожно-транспортные происшествия на территории Нижнего Новгорода и Кстово и по фальсифицированным документам получали страховые выплаты. В настоящее время следователи располагают сведениями о незаконном получении страховых компенсаций на 1,75 миллиона рублей. Противоправные действия подозреваемых выявлены во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ и ГУМВД России по Нижегородской области. Возбуждено уголовное дело в отношении шести человек, в том числе сотрудника полиции, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой). По данным регионального управления МВД, полиция проводит проверку. "Сотрудник… будет уволен из ОВД за совершение поступка, не совместимого со службой в полиции, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20230116/moshennichestvo-1845268237.html
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нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород
Происшествия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Нижний Новгород
Нижегородского полицейского с подельниками задержали за инсценировки ДТП

СК: полицейского и его подельников задержали в Нижегородской области за инсценировки ДТП

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Группу мошенников в сфере автострахования, среди которых был полицейский, задержали в Нижегородской области, сообщает в Telegram-канале региональное управление СК РФ.
По версии следствия, в 2021-2023 году участники организованной группы, в состав которой входил участковый уполномоченный полиции, неоднократно инсценировали дорожно-транспортные происшествия на территории Нижнего Новгорода и Кстово и по фальсифицированным документам получали страховые выплаты. В настоящее время следователи располагают сведениями о незаконном получении страховых компенсаций на 1,75 миллиона рублей.
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Противоправные действия подозреваемых выявлены во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ и ГУМВД России по Нижегородской области. Возбуждено уголовное дело в отношении шести человек, в том числе сотрудника полиции, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой).
«
"Трое подозреваемых задержаны. Следователи СК продолжают работать с участниками организованной группы. Все они будут проверены на причастность к совершению аналогичных преступлений", - говорится в сообщении.
По данным регионального управления МВД, полиция проводит проверку. "Сотрудник… будет уволен из ОВД за совершение поступка, не совместимого со службой в полиции, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - подчеркивается в сообщении.
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ПроисшествияНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)Нижний Новгород
 
 
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