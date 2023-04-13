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МИД Украины призвал сделать Черное море внутренними водами НАТО

МИД Украины призвал сделать Черное море внутренними водами НАТО - РИА Новости, 13.04.2023

МИД Украины призвал сделать Черное море внутренними водами НАТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал превратить Черное море в "море НАТО", в то же время заявив о необходимости его демилитаризации. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T10:40

2023-04-13T10:40

2023-04-13T14:12

черное море

украина

дмитрий кулеба

в мире

нато

мид украины

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал превратить Черное море в "море НАТО", в то же время заявив о необходимости его демилитаризации. "Пришло время превратить Черное море в то, чем стало Балтийское, — в море НАТО. <...> Мы призываем к демилитаризации Черного моря, чтобы мирные законопослушные страны могли использовать его для торговли и путешествий", — заявил Кулеба на конференции по вопросам безопасности Черного моря в Бухаресте, которая транслировалась в YouTube. Кроме того, он заявил о сожалении в связи с тем, что у Запада нет последовательной стратегии по Черному морю, однако отметил, что у России она всегда была. Глава МИД Украины в ходе конференции также вновь заявил о намерении Киева установить свой контроль над вошедшими в состав России регионами. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам России.

https://ria.ru/20230327/krym-1860814056.html

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

черное море, украина, дмитрий кулеба, в мире, нато, мид украины