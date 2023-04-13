Рейтинг@Mail.ru
В МИД России оценили возможность превращения Балтийского моря в натовское - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:25 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/more-1864941113.html
В МИД России оценили возможность превращения Балтийского моря в натовское
В МИД России оценили возможность превращения Балтийского моря в натовское - РИА Новости, 13.04.2023
В МИД России оценили возможность превращения Балтийского моря в натовское
У России достаточно военных сил, чтоб не допустить превращения Балтийского моря в "натовское", заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T02:25
2023-04-13T02:25
россия
финляндия
балтийское море
александр грушко
нато
cumhuriyet
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825490087_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4a28229b5d25a0d8f5ddc871e3d20fb.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. У России достаточно военных сил, чтоб не допустить превращения Балтийского моря в "натовское", заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Финляндия стала членом НАТО 4 апреля. "Вы знаете, это такая фигура речи, такими терминами любят оперировать наши "партнеры" в Брюсселе. Они любят говорить о натовском озере или натовском море. На самом деле, конечно, это не так, и в России достаточно военных и иных средств для того, чтобы этого не произошло", - заявил Грушко в интервью газете "Известия". По его словам, российская сторона будет обеспечивать и свободу судоходства, и свободу действия для ее военных морских сил. Ранее в апреле в МИД РФ сообщали, что после вступления Финляндии в НАТО и увеличения линии соприкосновения альянса с границами России ситуация в Северной Европе кардинально изменится, для устранения угроз Москва будет вынуждена принять ответные меры военно-технического и иного характера. Помимо этого, в марте, еще до вступления Финляндии в НАТО, турецкая газета Cumhuriyet писала, что стратегия США нацелена и на превращение Черного моря в "озеро" стран НАТО, Турция же считает, что море принадлежит всем странам в равной мере. Прошлым летом Грушко, выступая в ходе круглого стола международного дискуссионного клуба "Валдай", заявлял, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО регион Балтийского моря рискует превратиться в арену военного соперничества.
https://ria.ru/20230413/rasshirenie-1864937036.html
россия
финляндия
балтийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Как расширялась НАТО
Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас.
2023-04-13T02:25
true
PT1M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825490087_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_98bee3fa5b9327897f190615f4ee0059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, финляндия, балтийское море, александр грушко, нато, cumhuriyet, в мире
Россия, Финляндия, Балтийское море, Александр Грушко, НАТО, Cumhuriyet, В мире
В МИД России оценили возможность превращения Балтийского моря в натовское

Замглавы МИД Грушко: у России достаточно сил, чтобы Балтийское море не стало натовским

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. У России достаточно военных сил, чтоб не допустить превращения Балтийского моря в "натовское", заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Финляндия стала членом НАТО 4 апреля.
"Вы знаете, это такая фигура речи, такими терминами любят оперировать наши "партнеры" в Брюсселе. Они любят говорить о натовском озере или натовском море. На самом деле, конечно, это не так, и в России достаточно военных и иных средств для того, чтобы этого не произошло", - заявил Грушко в интервью газете "Известия".
По его словам, российская сторона будет обеспечивать и свободу судоходства, и свободу действия для ее военных морских сил.
«
"У нас есть ресурсы для того, чтобы в случае необходимости показать, что мечтания НАТО не осуществятся", - добавил замглавы российского МИД.
Ранее в апреле в МИД РФ сообщали, что после вступления Финляндии в НАТО и увеличения линии соприкосновения альянса с границами России ситуация в Северной Европе кардинально изменится, для устранения угроз Москва будет вынуждена принять ответные меры военно-технического и иного характера.
Помимо этого, в марте, еще до вступления Финляндии в НАТО, турецкая газета Cumhuriyet писала, что стратегия США нацелена и на превращение Черного моря в "озеро" стран НАТО, Турция же считает, что море принадлежит всем странам в равной мере.
Прошлым летом Грушко, выступая в ходе круглого стола международного дискуссионного клуба "Валдай", заявлял, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО регион Балтийского моря рискует превратиться в арену военного соперничества.
Пустой флагшток между флагами Франции и Эстонии у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
В США предложили пригласить в НАТО еще три страны
01:21
 
РоссияФинляндияБалтийское мореАлександр ГрушкоНАТОCumhuriyetВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала