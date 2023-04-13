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В МИД России оценили возможность превращения Балтийского моря в натовское
В МИД России оценили возможность превращения Балтийского моря в натовское - РИА Новости, 13.04.2023
В МИД России оценили возможность превращения Балтийского моря в натовское
У России достаточно военных сил, чтоб не допустить превращения Балтийского моря в "натовское", заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T02:25
2023-04-13T02:25
2023-04-13T02:25
россия
финляндия
балтийское море
александр грушко
нато
cumhuriyet
в мире
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. У России достаточно военных сил, чтоб не допустить превращения Балтийского моря в "натовское", заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Финляндия стала членом НАТО 4 апреля. "Вы знаете, это такая фигура речи, такими терминами любят оперировать наши "партнеры" в Брюсселе. Они любят говорить о натовском озере или натовском море. На самом деле, конечно, это не так, и в России достаточно военных и иных средств для того, чтобы этого не произошло", - заявил Грушко в интервью газете "Известия". По его словам, российская сторона будет обеспечивать и свободу судоходства, и свободу действия для ее военных морских сил. Ранее в апреле в МИД РФ сообщали, что после вступления Финляндии в НАТО и увеличения линии соприкосновения альянса с границами России ситуация в Северной Европе кардинально изменится, для устранения угроз Москва будет вынуждена принять ответные меры военно-технического и иного характера. Помимо этого, в марте, еще до вступления Финляндии в НАТО, турецкая газета Cumhuriyet писала, что стратегия США нацелена и на превращение Черного моря в "озеро" стран НАТО, Турция же считает, что море принадлежит всем странам в равной мере. Прошлым летом Грушко, выступая в ходе круглого стола международного дискуссионного клуба "Валдай", заявлял, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО регион Балтийского моря рискует превратиться в арену военного соперничества.
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Как расширялась НАТО
Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас.
2023-04-13T02:25
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россия, финляндия, балтийское море, александр грушко, нато, cumhuriyet, в мире
Россия, Финляндия, Балтийское море, Александр Грушко, НАТО, Cumhuriyet, В мире
В МИД России оценили возможность превращения Балтийского моря в натовское
Замглавы МИД Грушко: у России достаточно сил, чтобы Балтийское море не стало натовским