https://ria.ru/20230413/moldavia-1865156250.html
Лидера молдавской оппозиционной партии "Шор" приговорили к 15 годам тюрьмы
Лидера молдавской оппозиционной партии "Шор" приговорили к 15 годам тюрьмы - РИА Новости, 13.04.2023
Лидера молдавской оппозиционной партии "Шор" приговорили к 15 годам тюрьмы
Апелляционная палата Кишинева приговорила лидера молдавской оппозиционной партии "Шор" Илана Шора к 15 годам тюрьмы за участие в банковских махинациях, сообщила РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T18:46
2023-04-13T18:46
2023-04-13T20:38
в мире
молдавия
израиль
майя санду
илан шор
жасмин
россия
кишинев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571714581_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_af5820f73044d46efce2795e1a5e7975.jpg
КИШИНЕВ, 13 апр — РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева приговорила лидера молдавской оппозиционной партии "Шор" Илана Шора к 15 годам тюрьмы за участие в банковских махинациях, сообщила президент Молдавии Майя Санду."Шор проведет 15 лет в тюрьме за кражу миллиарда, а его активы будут конфискованы. Такое решение сегодня принял Апелляционный суд", — сказала она.Как утверждает Санду, своим решением суд удовлетворил требование граждан вернуть выведенные из трех банков средства. Арестованное имущество Шора оценивается в 276 миллионов долларов, добавила глава государства.Сам обвиняемый назвал вердикт судей беззаконным и беспредельным, отметив, что он был вынесен под давлением и "в нарушение всех процедур, норм, здравого смысла и закона". По словам Шора, таким образом власти мстят ему за то, что его команда "борется за достойную жизнь" жителей страны. Он также добавил, что не намерен подчиняться приговору.Илан Шор — бизнесмен и супруг российской певицы Жасмин. В июне 2017-го его приговорили к семи с половиной годам тюрьмы из-за участия в деле о банковских махинациях. Оппозиционер опротестовал приговор, но ему запретили покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019-го он, как глава партии "Шор", стал депутатом, а затем выехал из страны, после чего его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела и объявила бизнесмена в международный розыск. Несмотря на это, во время досрочных парламентских выборов в июле 2021 года Шор снова стал депутатом и вернул иммунитет. Тем не менее в конце мая по инициативе Генпрокуратуры его вновь лишили этой привилегии из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.Сейчас бизнесмен находится в Израиле. Власти Молдавии не раз обсуждали с руководством страны возможность его экстрадиции. Официальный Тель-Авив, в свою очередь, заявил, что примет решение, будет ли Шор выслан на родину, или станет отбывать наказание в Израиле, только после вынесения ему окончательного приговора.Партия "Шор" с весны прошлого года проводит в Кишиневе массовые антиправительственные акции. Возмущение протестующих вызывает подорожание энергоресурсов, которое привело к росту долгов за коммунальные услуги у населения. Так, по оценке экспертов, в столице страны задолженность по оплате за газ у потребителей увеличилась с ноября прошлого года в семь раз.Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошло года составила 33,97 процента в годовом исчислении. Официальный Кишинев, со своей стороны, не раз выступал за ликвидацию партии "Шор", обвиняя ее в незаконном финансировании.
https://ria.ru/20230410/shor-1864324386.html
https://ria.ru/20230327/shor-1861030011.html
https://ria.ru/20230412/fleshmob-1864740389.html
молдавия
израиль
россия
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571714581_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_5056d3cff087543b22eefdf27c190143.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, израиль, майя санду, илан шор, жасмин, россия, кишинев
В мире, Молдавия, Израиль, Майя Санду, Илан Шор, Жасмин, Россия, Кишинев
Лидера молдавской оппозиционной партии "Шор" приговорили к 15 годам тюрьмы
Президент Молдавии Санду: лидера партии "Шор" приговорили к 15 годам тюрьмы за хищения
КИШИНЕВ, 13 апр — РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева приговорила лидера молдавской оппозиционной партии "Шор" Илана Шора к 15 годам тюрьмы за участие в банковских махинациях, сообщила президент Молдавии Майя Санду.
"Шор проведет 15 лет в тюрьме за кражу миллиарда, а его активы будут конфискованы. Такое решение сегодня принял Апелляционный суд", — сказала она.
Шор осудил стремления молдавских властей интегрировать страну в НАТО
Как утверждает Санду, своим решением суд удовлетворил требование граждан вернуть выведенные из трех банков средства. Арестованное имущество Шора оценивается в 276 миллионов долларов, добавила глава государства.
Сам обвиняемый назвал вердикт судей беззаконным и беспредельным, отметив, что он был вынесен под давлением и "в нарушение всех процедур, норм, здравого смысла и закона". По словам Шора, таким образом власти мстят ему за то, что его команда "борется за достойную жизнь" жителей страны. Он также добавил, что не намерен подчиняться приговору.
Илан Шор — бизнесмен и супруг российской певицы Жасмин
. В июне 2017-го его приговорили к семи с половиной годам тюрьмы из-за участия в деле о банковских махинациях. Оппозиционер опротестовал приговор, но ему запретили покидать территорию Молдавии.
После февральских выборов 2019-го он, как глава партии "Шор", стал депутатом, а затем выехал из страны, после чего его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела и объявила бизнесмена в международный розыск. Несмотря на это, во время досрочных парламентских выборов в июле 2021 года Шор снова стал депутатом и вернул иммунитет. Тем не менее в конце мая по инициативе Генпрокуратуры его вновь лишили этой привилегии из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.
Шор предложил социалистам Молдавии присоединиться к протестному движению
Сейчас бизнесмен находится в Израиле
. Власти Молдавии не раз обсуждали с руководством страны возможность его экстрадиции. Официальный Тель-Авив, в свою очередь, заявил, что примет решение, будет ли Шор выслан на родину, или станет отбывать наказание в Израиле, только после вынесения ему окончательного приговора.
Партия "Шор" с весны прошлого года проводит в Кишиневе массовые антиправительственные акции. Возмущение протестующих вызывает подорожание энергоресурсов, которое привело к росту долгов за коммунальные услуги у населения. Так, по оценке экспертов, в столице страны задолженность по оплате за газ у потребителей увеличилась с ноября прошлого года в семь раз.
Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошло года составила 33,97 процента в годовом исчислении. Официальный Кишинев, со своей стороны, не раз выступал за ликвидацию партии "Шор", обвиняя ее в незаконном финансировании.
Сторонники "Шор" потребовали снижения тарифов на коммунальные услуги