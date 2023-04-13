Рейтинг@Mail.ru
Лидера молдавской оппозиционной партии "Шор" приговорили к 15 годам тюрьмы - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:46 13.04.2023 (обновлено: 20:38 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/moldavia-1865156250.html
Лидера молдавской оппозиционной партии "Шор" приговорили к 15 годам тюрьмы
Лидера молдавской оппозиционной партии "Шор" приговорили к 15 годам тюрьмы - РИА Новости, 13.04.2023
Лидера молдавской оппозиционной партии "Шор" приговорили к 15 годам тюрьмы
Апелляционная палата Кишинева приговорила лидера молдавской оппозиционной партии "Шор" Илана Шора к 15 годам тюрьмы за участие в банковских махинациях, сообщила РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T18:46
2023-04-13T20:38
в мире
молдавия
израиль
майя санду
илан шор
жасмин
россия
кишинев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571714581_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_af5820f73044d46efce2795e1a5e7975.jpg
КИШИНЕВ, 13 апр — РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева приговорила лидера молдавской оппозиционной партии "Шор" Илана Шора к 15 годам тюрьмы за участие в банковских махинациях, сообщила президент Молдавии Майя Санду."Шор проведет 15 лет в тюрьме за кражу миллиарда, а его активы будут конфискованы. Такое решение сегодня принял Апелляционный суд", — сказала она.Как утверждает Санду, своим решением суд удовлетворил требование граждан вернуть выведенные из трех банков средства. Арестованное имущество Шора оценивается в 276 миллионов долларов, добавила глава государства.Сам обвиняемый назвал вердикт судей беззаконным и беспредельным, отметив, что он был вынесен под давлением и "в нарушение всех процедур, норм, здравого смысла и закона". По словам Шора, таким образом власти мстят ему за то, что его команда "борется за достойную жизнь" жителей страны. Он также добавил, что не намерен подчиняться приговору.Илан Шор — бизнесмен и супруг российской певицы Жасмин. В июне 2017-го его приговорили к семи с половиной годам тюрьмы из-за участия в деле о банковских махинациях. Оппозиционер опротестовал приговор, но ему запретили покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019-го он, как глава партии "Шор", стал депутатом, а затем выехал из страны, после чего его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела и объявила бизнесмена в международный розыск. Несмотря на это, во время досрочных парламентских выборов в июле 2021 года Шор снова стал депутатом и вернул иммунитет. Тем не менее в конце мая по инициативе Генпрокуратуры его вновь лишили этой привилегии из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.Сейчас бизнесмен находится в Израиле. Власти Молдавии не раз обсуждали с руководством страны возможность его экстрадиции. Официальный Тель-Авив, в свою очередь, заявил, что примет решение, будет ли Шор выслан на родину, или станет отбывать наказание в Израиле, только после вынесения ему окончательного приговора.Партия "Шор" с весны прошлого года проводит в Кишиневе массовые антиправительственные акции. Возмущение протестующих вызывает подорожание энергоресурсов, которое привело к росту долгов за коммунальные услуги у населения. Так, по оценке экспертов, в столице страны задолженность по оплате за газ у потребителей увеличилась с ноября прошлого года в семь раз.Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошло года составила 33,97 процента в годовом исчислении. Официальный Кишинев, со своей стороны, не раз выступал за ликвидацию партии "Шор", обвиняя ее в незаконном финансировании.
https://ria.ru/20230410/shor-1864324386.html
https://ria.ru/20230327/shor-1861030011.html
https://ria.ru/20230412/fleshmob-1864740389.html
молдавия
израиль
россия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571714581_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_5056d3cff087543b22eefdf27c190143.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, израиль, майя санду, илан шор, жасмин, россия, кишинев
В мире, Молдавия, Израиль, Майя Санду, Илан Шор, Жасмин, Россия, Кишинев
Лидера молдавской оппозиционной партии "Шор" приговорили к 15 годам тюрьмы

Президент Молдавии Санду: лидера партии "Шор" приговорили к 15 годам тюрьмы за хищения

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 13 апр — РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева приговорила лидера молдавской оппозиционной партии "Шор" Илана Шора к 15 годам тюрьмы за участие в банковских махинациях, сообщила президент Молдавии Майя Санду.
"Шор проведет 15 лет в тюрьме за кражу миллиарда, а его активы будут конфискованы. Такое решение сегодня принял Апелляционный суд", — сказала она.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Шор осудил стремления молдавских властей интегрировать страну в НАТО
10 апреля, 18:30
Как утверждает Санду, своим решением суд удовлетворил требование граждан вернуть выведенные из трех банков средства. Арестованное имущество Шора оценивается в 276 миллионов долларов, добавила глава государства.
Сам обвиняемый назвал вердикт судей беззаконным и беспредельным, отметив, что он был вынесен под давлением и "в нарушение всех процедур, норм, здравого смысла и закона". По словам Шора, таким образом власти мстят ему за то, что его команда "борется за достойную жизнь" жителей страны. Он также добавил, что не намерен подчиняться приговору.
Илан Шор — бизнесмен и супруг российской певицы Жасмин. В июне 2017-го его приговорили к семи с половиной годам тюрьмы из-за участия в деле о банковских махинациях. Оппозиционер опротестовал приговор, но ему запретили покидать территорию Молдавии.
После февральских выборов 2019-го он, как глава партии "Шор", стал депутатом, а затем выехал из страны, после чего его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела и объявила бизнесмена в международный розыск. Несмотря на это, во время досрочных парламентских выборов в июле 2021 года Шор снова стал депутатом и вернул иммунитет. Тем не менее в конце мая по инициативе Генпрокуратуры его вновь лишили этой привилегии из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Шор предложил социалистам Молдавии присоединиться к протестному движению
27 марта, 18:06
Сейчас бизнесмен находится в Израиле. Власти Молдавии не раз обсуждали с руководством страны возможность его экстрадиции. Официальный Тель-Авив, в свою очередь, заявил, что примет решение, будет ли Шор выслан на родину, или станет отбывать наказание в Израиле, только после вынесения ему окончательного приговора.
Партия "Шор" с весны прошлого года проводит в Кишиневе массовые антиправительственные акции. Возмущение протестующих вызывает подорожание энергоресурсов, которое привело к росту долгов за коммунальные услуги у населения. Так, по оценке экспертов, в столице страны задолженность по оплате за газ у потребителей увеличилась с ноября прошлого года в семь раз.
Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошло года составила 33,97 процента в годовом исчислении. Официальный Кишинев, со своей стороны, не раз выступал за ликвидацию партии "Шор", обвиняя ее в незаконном финансировании.
Представители и сторонники партии Шор у здания Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) в Кишиневе. Кадр видео
Сторонники "Шор" потребовали снижения тарифов на коммунальные услуги
12 апреля, 12:19
 
В миреМолдавияИзраильМайя СандуИлан ШорЖасминРоссияКишинев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала